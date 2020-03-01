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الرئيسية | رياضة | الملاكم المغربي الصغير يتأهل إلى "طوكيو 2020"

الملاكم المغربي الصغير يتأهل إلى "طوكيو 2020"

الملاكم المغربي الصغير يتأهل إلى "طوكيو 2020"
هسبريس - و.م.ع
الأحد 01 مارس 2020 - 16:20

حجز الملاكم المغربي محمد الصغير، في وزن 81 كيلوغراما بطاقة التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" بعد تغلبه ، في العاصمة السنغالية دكار ، على الملاكم الغيني ساكول صامد، بالنقاط 5-0.

وكان محمد الصغير قد خسر مباراة نصف النهائي أمام الملاكم الجزائري محمد حومري (0-5)، قبل أن ينتصر خلال المواجهة الخاصة بتحديد صاحب المرتبة الثالثة.

وبهذا التأهل وصل عدد الملاكمين المغاربة المتأهلين خلال هذه الإقصائيات إلى ستة ملاكمين، بعد تمكن كل من رباب شدار (أقل من 51 كلغ) وخديجة مرضي (أقل من 75 كلغ) وأميمة بلحبيب (أقل من 69 كلغ) في فئة الإناث ، ويونس بعلا (91 كلغ) وعبد الحق ندير (63 كلغ) في فئة الذكور من حجز بطاقات التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية المرتقبة هذه السنة.

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