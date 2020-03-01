النصيري يمنح إشبيلية فوزا قاتلا على "أوساسونا"

هسبريس - إفي

انتزع إشبيلية فوزا في الوقت القاتل من ضيفه أوساسونا 3-2، اليوم الأحد، في الجولة الـ26 من الدوري الإسباني لكرة القدم؛ ليصعد للمركز الثالث بفضل أول فوز منذ ثلاث جولات.

تقدم إشبيلية أولا عبر المغربي يوسف النصيري، في الدقيقة 13، ثم عزز لوكاس أوكامبوس من تقدم أصحاب الأرض، في الدقيقة 46، إلا أن أدريان هرنانديز قلص الفارق للضيوف في الدقيقة 64، وأدرك روبرتو توريس التعادل من ضربة جزاء بحلول الدقيقة 74.

وفي الوقت المحتسب بدلا من الضائع؛ منح اللاعب الدولي المغربي النصيري هدف الفوز لإشبيلية، ليرتفع رصيد الفريق الأندلسي إلى 46 نقطة في المركز الثالث، بعدما فشل في تحقيق الفوز في الجولات الثلاث الماضية التي حقق فيها تعادلين ومني بهزيمة واحدة.

أما نادي أوساسونا الإسباني فقد تجمد رصيده، بعد هذه الهزيمة التي جاءت بمجهود مغربي بارز، عند 31 نقطة في المرتبة الـ12 من الترتيب العام المؤقت لـ"الليغا".

ويتصدر برشلونة هذه المسابقة بـ55 نقطة، متقدما بنقطتين على الوصيف ريال مدريد، ويلتقي الفريقان اليوم في "كلاسيكو جديد" يستضيفه ملعب "سانتياغو برنابيو" في إطار نفس الجولة.