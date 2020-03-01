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كُتّاب وآراء
رباعية تونس تقصي المغرب من كأس العرب للشبان
حرم المنتخب التونسي للشبان نظيره المغربي من الوصول إلى نهائي "كأس العرب تحت 20 سنة"، اليوم الأحد على أرضية ملعب الأمير محمد بن فهد، حين انتصر "نسور قرطاج" بأربعة أهداف نظيفة.
لقاء نصف النهاية شهد استقبال "أشبال الأطلس" الهدف الأول في الدقيقة 20، عن طريق زياد بريمة، ثم وقع شهاب العبيدي الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-0.
الدقيقة 56 عرفت توقيع منتخب تونس للشبان الهدف الثالث، من توقيع فاروق الميموني، بينما عاد زياد بريمة لإحراز الهدف الرابع عند حلول الدقيقة 60 من المواجهة نصف النهائية بين الطرفين.
مسار المنتخب المغربي في كأس العرب للشبان لازم الانتصارات قبل مواجهة تونس، وتحقق ذلك أما مدغشقر والبحرين وجيبوتي، ثم تفوق بركلات الترجيح على منتخب ليبيا في مرحلة ربع النهاية.
ويواجه المنتخب التونسي، في مباراة التتويج باللقب، الفائز في لقاء نصف النهاية الثاني، اليوم الأحد أيضا، الذي يشهد تنافس المنتخب المصري مع المنتخب السنغالي الذي حلّ ضيفا على هذه التظاهرة في المملكة العربية السعودية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (19)
ليس المغرب من يخسر بالرباعيات
ماهذا ؟
الدريري طاي ايلعب الكرة ونامل لي كصيصة ديال الشعر هابطا لو على عينيه كتحجب علي الرؤية ديال المرمى وهذا ما ادى بالمهاجمين لافلات اهداف لا تهدر.
اما عن المدرب فيبقى اطار كيف ما كانت جنسيته امغربيا كان ام اجنبي.والدور للمدرب هو صقل تقنيات اللعب ووضع خطة اللعب ولا يسمح له ان ينزل هو لرقعة الميدان كي يسجل عوضا عن المهاجمين.