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الرئيسية | رياضة | رباعية تونس تقصي المغرب من كأس العرب للشبان

رباعية تونس تقصي المغرب من كأس العرب للشبان

رباعية تونس تقصي المغرب من كأس العرب للشبان
هسبريس من الرباط
الأحد 01 مارس 2020 - 14:35

حرم المنتخب التونسي للشبان نظيره المغربي من الوصول إلى نهائي "كأس العرب تحت 20 سنة"، اليوم الأحد على أرضية ملعب الأمير محمد بن فهد، حين انتصر "نسور قرطاج" بأربعة أهداف نظيفة.

لقاء نصف النهاية شهد استقبال "أشبال الأطلس" الهدف الأول في الدقيقة 20، عن طريق زياد بريمة، ثم وقع شهاب العبيدي الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-0.

الدقيقة 56 عرفت توقيع منتخب تونس للشبان الهدف الثالث، من توقيع فاروق الميموني، بينما عاد زياد بريمة لإحراز الهدف الرابع عند حلول الدقيقة 60 من المواجهة نصف النهائية بين الطرفين.

مسار المنتخب المغربي في كأس العرب للشبان لازم الانتصارات قبل مواجهة تونس، وتحقق ذلك أما مدغشقر والبحرين وجيبوتي، ثم تفوق بركلات الترجيح على منتخب ليبيا في مرحلة ربع النهاية.

ويواجه المنتخب التونسي، في مباراة التتويج باللقب، الفائز في لقاء نصف النهاية الثاني، اليوم الأحد أيضا، الذي يشهد تنافس المنتخب المصري مع المنتخب السنغالي الذي حلّ ضيفا على هذه التظاهرة في المملكة العربية السعودية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - إدريس الأحد 01 مارس 2020 - 14:42
هزيمة كانت منتظرة . لأن مستوى المنتخب كان ضعيف جدا
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25
2 - ادم الأحد 01 مارس 2020 - 14:45
تونس باطار وطني تتفوق على المغرب بمدرب اجنبي اتسائل ماذا اعطت الاطر الاجنبية للمنتخبات الوطنية سوى الهزائم الثقيلة لماذا لاتضعو الثقة في اللاعبين المغاربة القدامى والاطر الوطنية دائما تعطون الاولوية للاجانب في كل المجالات وبدون نتاىج تذكر
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46
3 - mohamed الأحد 01 مارس 2020 - 14:45
حنا كنغلب غير جيبوتي ومدغشقر ولكن مع تونس ظهر المستوى الحقيقي للمنتخب
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37
4 - Abdelhak الأحد 01 مارس 2020 - 14:46
هذا دليل قاطع على عدم وجود اهتمام كبير بالبنية التحتية من ناحية تكوين منتخبات في مختلف الأعمار حتى تكون خلفا لاسلافها. حتى المنتخب الأول مكون من لاعبين محترفين عاشوا في المهجر لا نشعر بأنهم يمثلون 34 مليون نسمة.
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21
5 - ahmed الأحد 01 مارس 2020 - 14:48
(قال ليه با طاح قال ليه من دار خرج ميل ) فريق ظعيف جدا ومدرب لايفقه في اللعبة شئ منتخب باك صاحبي أينهم اللعبين المتألقين محليا تبذير المال العام
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22
6 - zemmour الأحد 01 مارس 2020 - 14:50
رغم المسار المتميز للفريق الوطني خلال هذه البطولة،إلا أن هزيمته أمام منتخب تونس تعتبر مذلة للغاية.....للأسف
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21
7 - Smail الأحد 01 مارس 2020 - 14:51
Il faut travailler pour le futur
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3
8 - حكيم من القنيطرة الأحد 01 مارس 2020 - 14:56
هنيئا للفريق التونسي و مسيرة موفقة للاسود المغاربة لازال أمامهم الوقت لتحسين أدائهم
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3
9 - مواطنة الأحد 01 مارس 2020 - 14:57
شوهة ما بعدها شوهة .... أين تم تكوين هؤلاء الاعبين ؟
ليس المغرب من يخسر بالرباعيات

ماهذا ؟
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14
10 - محمد الأحد 01 مارس 2020 - 15:00
رغم الانتصار على البحرين وجيبوتيو و... لاحظنا انه منتخب مغربي للشبان غير متماسك.
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6
11 - Ahmed italy الأحد 01 مارس 2020 - 15:08
انا لاحظت ان جل الاعبين ليست لهم الغيرة على الراية المغربية فهم يلعبون كانهم في نزهةلا خطة ولالعب لانهم غير قادرون على المسؤولية زيادة على الامكانيات التي تصرف بالمقارنة مع تونس فنحن يجب ان تفوز في جميع المقابلات وهدا التعليق يجب ان يصل الى فوزي لقجع لتغيير من لا غيرة له على كرة القدم في المغرب وعاش الملك محمد السادس نصره الله
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2
12 - حرمات علي الأحد 01 مارس 2020 - 15:10
مسؤولو الكرةفي جامعة التبذير والفشل هدفهم التنويم وليس التطوير والدليل هو جيش من المدربين وأشباه التقنيين ومءات من المرايقية والدخلاء لان اموال الشعب موجودة بدون محاسبة في ظروف السيبة المهم هو التنويم والتخدير والهاء المتهمين !!
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5
13 - mahfoud الأحد 01 مارس 2020 - 15:12
je n'ai ai vu que les dernières minutes du match, sincèrement lorsque j'ai vu les matchs du premier groupe je n'ai ai pas été convaincu car on n n'avait pas un réel adversaire et lorsqu'on est passé aux demi-finales grâce aux tirs aux buts , j'ai senti le danger venir , maintenant il faut hausser le niveau de travail , aussi on doit changer la mentalité de la critique si la défaite arrive par des gros scores car cela arrive aux meilleurs pays et équipes du monde.
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0
14 - chihab الأحد 01 مارس 2020 - 15:13
ما شاهدناه مقرف للغاية فريق ضعيف دون المستوى الفات الصغرى تصرف عليها أموال طائلة وبنية تحتية لا تملكها حتى الفرق الأوربية لكن عندما ترى الفرق الإفريقية فبدون إمكانيات تذكر يتاهلون للمسابقات القارية والدولية ويشرفون بل يفوزون بها في كثير من الأحيان الكرة المغربية تعتمد على المحابات والفساد المستشري بداخلها في الماضي كنا نتوفر على لاعبين في المستوى لأن الأحياء كانت تعطي لكن مع زحف الاسمنت انتهى كل شيء زد على الفساد المستشري داخل الأندية لأن هاته الأندية لم تعد تعطي المواهب لأنها تسير بباك صاحبي
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2
15 - hicham الأحد 01 مارس 2020 - 15:17
تحت 20 سنة ولم يسجلوا ولو هدف. متى سيجلون حتى يصلوا 40 سنة. 20 سنة يجب ان يكون فى مستوى راءع. لكن مع الاسف هذا واقع اللعب بالمغرب. المعارف ثم المعارف.
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16 - hassan16 الأحد 01 مارس 2020 - 15:28
منتخب كان قويا في المباريات الأولى مع الضعفاء.وبدا ضعيفا مع الاقوياء. لياقةبدنية هزيلة.العرض قويا في أشكال الحلاقة لقد امتعونا
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6
17 - وطني مغربي الأحد 01 مارس 2020 - 15:29
المستوى الحقيقي للمنتخب الوطني اقل من عشرين سنة ظهر أمام المنتخب التونسي القوي هادشي للي عطا الله
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5
18 - الواقعي الأحد 01 مارس 2020 - 15:43
ملاحظة اخرى علاش لاعبين المغرب كيبانوو ضعيفي البنية و أجسامهم هزيلة و قصار القامة بمقارنة مع توانسة اللي كيبانو صحاح.واش سوء تغذية واش سوء اختيار و باك صاحبي فالاختيارات لابناء الأطر و المسؤولين . علاش ما نوضعو شروط فاللاعب تكون عندو بنية جسمانية قوية و يكون مهاري .و شفت الماتش بحال ايلا منتخب للكبار لاعب ضد منتخب اطفال .باين منتخب المعارف و العلاقات كيف العادة .و ايضا عقدة الاجنبي تونس دابا كلها مدربين وطنيين حنا هاذ العقلية ديال اوربا ما بغاتش تحيد
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1
19 - كور واعطي لعور: الأحد 01 مارس 2020 - 15:45
كانهم مبتدئين لا لياقة بدنية ولا تقنيات فنية ولا غيرة على القميص الوطني.انهم يسيرون على نهج الكبار.
الدريري طاي ايلعب الكرة ونامل لي كصيصة ديال الشعر هابطا لو على عينيه كتحجب علي الرؤية ديال المرمى وهذا ما ادى بالمهاجمين لافلات اهداف لا تهدر.
اما عن المدرب فيبقى اطار كيف ما كانت جنسيته امغربيا كان ام اجنبي.والدور للمدرب هو صقل تقنيات اللعب ووضع خطة اللعب ولا يسمح له ان ينزل هو لرقعة الميدان كي يسجل عوضا عن المهاجمين.
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