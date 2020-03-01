الرجاء والوداد يهيمنان على تشكيلة "أبطال إفريقيا"

هسبورت - حمزة اشتيوي

عرفت التشكيلة المثالية لذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم حضورا قويا للاعبي الرجاء والوداد، من خلال وجود تسعة لاعبين من الفريقين ضمن التشكيلة الرسمية.

وظهر لاعبو الرجاء بمستوى جيد خلال المباراة التي استقبل من خلالها "النسور" نادي مازيمبي الكونغولي، والتي انتهت بفوز الفريق "الأخضر" بهدفين دون مقابل، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

وبدوره، تمكن الفريق "الأحمر"، أمس السبت، من الفوز على ضيفه النجم الساحلي التونسي بهدفين لصفر، في اللقاء الذي عرف الظهور الأول للمدرب الجديد للوداد، الإسباني خوان كارلوس غاريدو، المدرب السابق لفريق النجم الساحلي التونسي.

وبعد تألق لاعبي الرجاء والوداد مع فريقهما، اكتسحوا التشكيلة المثالية لدور ذهاب الربع النهائي، إذ عرفت وجود أربعة لاعبين من الفريق "الأحمر"، ويتعلق الأمر بكل من الحارس أحمد رضا التكناوتي والعائد محمد الناهيري والمدافع الشيخ كومارا والمهاجم إسماعيل الحداد. في حين وجد خمسة لاعبين من جانب "النسور"، ويتعلق الأمر بكل من المدافع بدر بانون وعمر العرجون وفابريس نغوما وسفيان رحيمي وقلب الهجوم بين مالانغو، بالإضافة إلى لاعبين من فريق الأهلي المصري وهما علي معلول ومحمد مجدي.

يُشار إلى أن فريقي الرجاء والوداد البيضاويين هما ممثلا كرة القدم المغربية في هذه النسخة من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.