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كُتّاب وآراء
المغرب التطواني يحقق أول فوز بعد دورات عجاف
عاد فريق المغرب التطواني لتذوق طعم الانتصار بعد شهرين ونصف من النتائج المخيبة، ليتمكن من العودة بثلاث نقاط من خارج ميدانه، بعد هزم مستضيفه فريق نهضة الزمامرة، اليوم الأحد، برسم منافسات الدورة الـ18 للبطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول في كرة القدم.
عبد الصمد لمباركي افتتح حصة التسجيل لفريق نهضة الزمامرة في الدقيقة الـ31 من نقطة الجزاء، قبل أن يتمكن يوسف الترابي من تعديل النتيجة في الدقيقة الـ48 لفريق الحمامة البيضاء.
وقبل نهاية المباراة، وفي الوقت بدل الضائع، أفلح أيوب الكحل في توقيع هدف الخلاص، لتنتهي أطوار المباراة بفوز المغرب التطواني على نهضة الزمامرة بهدفين لواحد.
وبهذه النتيجة المسجلة على أرضية ملعب أحمد شكري بالزمامرة، ارتقى المغرب التطواني إلى المركز السابع إلى جانب الدفاع الحسني الجديدي برصيد 25 نقطة؛ فيما ظل نهضة الزمامرة في المركز العاشر، إلى جانب أولمبيك آسفي وأولمبيك خريبكة برصيد 20 نقطة.