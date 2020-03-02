مدرب المغرب يأسف للخسارة برباعية أمام تونس

هسبريس - د.ب.أ

قال البرتغالي جواو أروزو لوبيز دا سيلفا، مدرب منتخب المغرب، إنه لن ينظر إلى السلبيات بعد خروج فريقه من الدور قبل النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاما، المقامة حاليا في السعودية، مشيرا إلى أن فريقه اجتهد وقدّم كل ما لديه.

وخسر منتخب المغرب صفر / 4 أمام نظيره التونسي في المربع الذهبي للبطولة، أمس الأحد.

وأوضح أروزو، في المؤتمر الصحافي عقب نهاية المباراة، أن "هذه هي الرياضة، عملنا واجتهدنا وقدمنا كل ما لدينا.. شخصيا، لن أنظر إلى أي سلبيات؛ فهناك أشياء تدعو إلى الفرحة حققناها في هذه البطولة، منذ تأهلنا من دور المجموعات وحتى نصف النهائي".

واختتم بقوله: "عملنا، منذ شهرين، مع تلك المجموعة.. لدينا ظروف كثيرة؛ لكنني لا أختلق الأعذار، أصبح لدي تصور كبير وواضح حول اللاعبين ومستوياتهم.. وأنا مؤيد لاستمرار مثل هذه البطولة".

من جانبه، جدّد ماهر الكنزاري، مدرب منتخب تونس، شكره للقائمين على تنظيم تلك البطولة، مشيرا إلى أن هذا الحدث منحهم فرصة مميزة للوقوف على مستويات اللاعبين، وكذا التعرف على موقع فريقه بين المنتخبات العربية، قبل انطلاق بطولة إفريقيا.

وأكد الكنزاري، في تصريحات صحافية بعد اللقاء، أن "مباراة المغرب كانت صعبة، كنا ننتظر أن نواجه منافسا عنيدا؛ لكننا استطعنا أن نسيطر على اللقاء منذ الدقائق الأولى، بخطة مختلفة وجديدة تناسب نصف النهائي".

وضرب منتخب تونس موعدا في المباراة النهائية مع منتخب السنغال، الذي يشارك ببطاقة دعوة في المسابقة.