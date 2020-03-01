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الرئيسية | رياضة | كأس الكونفدرالية .. حسنية أكادير يسحق النصر الليبي بخماسية

كأس الكونفدرالية .. حسنية أكادير يسحق النصر الليبي بخماسية

كأس الكونفدرالية .. حسنية أكادير يسحق النصر الليبي بخماسية
هسبريس من الرباط
الأحد 01 مارس 2020 - 19:02

سحق حسنية أكادير مضيفه النصر الليبي بخماسية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما، مساء اليوم الأحد، على استاد "بتروسبورت" بالعاصمة المصرية القاهرة، برسم ذهاب الدور ربع النهائي لكأس الكونفدرالية.

ونجح "فرسان سوس" في تقديم مستوى جيد، ولم يتأخروا طويلا في التسجيل، عندما تمكن نجم المباراة كريم بركاوي من توقيع الهدف الأول في الدقيقة 9، ثم الهدف الثاني في الدقيقة 15.

واستمر ضغط حسنية أكادير في الشوط الثاني، ليتمكن بركاوي من تسجيل الهدف الثالث.

وأربك هذا الهدف حسابات النصر، وأثر على معنوياته، رغم محاولاته، خاصة أن حسنية أكادير استطاع أن يضيف هدفين بواسطة سيسي في الدقيقتين 78 و87.

وسيستقبل حسنية أكادير ضيفه النصر الليبي نهاية الأسبوع المقبل، على ملعبه "أدرار" بأكادير في مباراة الإياب، ليؤكد بلوغه نصف نهائي المسابقة القارية.

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