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كُتّاب وآراء
التعادل مع آسفي يؤزم وضعية رجاء بني ملال
انتهت المقابلة التي جمعت فريقي رجاء بني ملال وأولمبيك آسفي، اليوم الأحد، على أرضية الملعب البلدي بوادي زم، برسم منافسات الدورة الـ18 للبطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول في كرة القدم، بالبياض.
وبهذه النتيجة، يواصل فريق رجاء بني ملال تذيل أسفل الترتيب برصيد 5 نقاط، حيث لم يتمكن طيلة 18 دورة من البطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول من تحقيق الفوز.
التعادل المسجل مكّن فريق آولمبيك أسفي من الارتقاء إلى المركز التاسع في سبورة الترتيب بمجموع 21 نقطة، إلى جانب فريق يوسفية برشيد.