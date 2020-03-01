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كُتّاب وآراء
"الكلاسيكو" ينتهي بفوز ريال مدريد على برشلونة
فاز ريال مدريد على برشلونة 2-0 في مباراة القمة لينتزع صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد.
وسجل البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور الهدف الأول لريال في الدقيقة 71 وأضاف البديل ماريانو دياز الهدف الثاني بعد لحظات من المشاركة في الوقت بدل الضائع ليحسم انتصار أصحاب الأرض في "الكلاسيكو".
وكان ريال خسر أمام ليفانتي في الجولة الماضية من الدوري ثم تعثر على أرضه أمام مانشستر سيتي في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكنه ظهر بشكل قوي اليوم وهدد مرمى برشلونة أكثر من مرة قبل أن يسجل مرتين في الشوط الثاني.
ويتصدر فريق المدرب زين الدين زيدان الدوري برصيد 56 نقطة من 26 مباراة بينما تراجع برشلونة إلى المركز الثاني وله 55 نقطة.