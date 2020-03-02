محترف مغربي بإيطاليا: لست مُصاباً بـ"كورونا"

هسبورت - حمزة اشتيوي

نفى حمزة الكواكبي، لاعب المنتخب الأولمبي لكرة القدم، وفريق بيانيزي الإيطالي، إصابته بفيروس "كورونا المستجد"، مشيرا إلى أنه ما زال على وقع الصدمة بعد أن فوجئ بانتشار الخبر هذا المساء في "وسائل إعلام" مغربية.

وأكد الكواكبي، في تصريح خص به "هسبورت"، أن خبر إصابته بالفيروس القاتل مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة، مضيفا أنه مستغرب لانتشار هذا الخبر، وأنه تلقى اتصالات كثيرة من عائلته في المغرب لاستفساره عن صحة الخبر.

وتابع قائلا: "عائلتي منزعجة من انتشار خبر غير صحيح. إنه أمر مؤسف، وأتمنى أن لا يتكرر ذلك".

وكانت "هسبورت" قد أكدت في وقت سابق أن حارس فريق بيانيزي لم يستطع أن يُجري المباراة الأخيرة للفريق بعد إصابته بـ"الحمى" والتعب، ليتم نقله إلى المستشفى، حيث تم التأكد من إصابته بـ"الفيروس" بعد الفحص الطبي الذي أجراه، وهو ما سيجعله يبقى تحت الحجر الصحي بمنزله ويخضع لإشراف السلطات المختصة.

وأصيب ثلاثة لاعبين من الفريق نفسه بالفيروس، الذي أرعب العالم في الأسابيع الأخيرة، فيما تأكد أن اللاعب المغربي حمزة الكواكبي في صحة جيدة.

يشار إلى أن فريق بيانيزي قرر منع لاعبيه من التداريب لأسبوعين، ووضعهم جميعا تحت الحجر الصحي في منازلهم، بمن فيهم حمزة الكواكبي، الذي انتقل إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، على سبيل الإعارة، قادما إليه من فريق بولونيا.