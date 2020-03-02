24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:27
|07:52
|13:45
|16:55
|19:28
|20:43
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- المغرب يفتح باب تمويل المقاولات عبر "سجّل الضمانات المنقولة"
- سجلّ الضمانات المنقولة
- سوريا تؤكد عزمها التصدي للعدوان التركي
- المفوضية الأوروبية تعتمد "سيغنال" بدل "واتساب"
- يوم الوقاية المدنية
بلافريج يُحرج منيب: "مؤامرة فيروس كورونا" تنهل من الفكر الخرافي (5.00)
نشطاء يطلبون تدخل الملك لوقف جريمة بيئية في "مرجة الفوارات" (5.00)
انتشار فيروس "كورونا" عبر العالم يخيم على أسواق النفط والغاز (5.00)
ممتهنات الدعارة بالجنوب الشرقي .. فقيرات و"مرغمات لا بطلات" (5.00)
- وزير الخارجية الجزائري يقاطعُ اجتماعاً وزارياً دولياً بمدينة مراكش - (165)
- أخنوش يفاوض الروس لتجديد اتفاق الصيد البحري - (71)
- "شبح" العزوف السياسي يتربص بالانتخابات التشريعية لسنة 2021 - (68)
- المغرب يؤجل التظاهرات الرياضية والثقافية بسبب فيروس "كورونا" - (64)
- اختبار "العذرية" بالمغرب .. عندما يتحوّل "الدم" إلى "شهادة براءة" - (62)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حجي يستقيل من منصب الكاتب العام لـ"الكاف"
قدم الكاتب العام للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، المغربي معاذ حجي، اليوم الإثنين، استقالته من منصبه، وفق ما علم لدى الهيئة الكروية القارية.
وأفاد مصدر موثوق بـ (الكاف) بأن حجي قدم استقالته من منصبه، دون أن يكشف عن أسباب قراره.
وتم تعيين حجي كاتبا عاما للكاف في أبريل 2019، خلفا للمصري عمرو فهمي الذي توفي الأسبوع الماضي بعد صراع مع المرض.
وشغل معاذ حجي سابقا منصب المنسق الإداري العام للكاف، مكلفا بتنسيق كافة عمليات ومهام إدارة الهيئة الإفريقية القارية.
كما تولى إدارة ديوان وزير الشباب والرياضة ما بين 2009 و2011. وعمل لمدة طويلة بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كمدير إداري للمنتخبات الوطنية ومنسقا عاما للعلاقات الدولية بين 2014 و2018.
وشغل حجي أيضا منصب نائب رئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية التي أقيمت بالمغرب سنة 2014.