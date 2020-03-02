حجي يستقيل من منصب الكاتب العام لـ"الكاف"

هسبريس - و.م .ع

قدم الكاتب العام للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، المغربي معاذ حجي، اليوم الإثنين، استقالته من منصبه، وفق ما علم لدى الهيئة الكروية القارية.

وأفاد مصدر موثوق بـ (الكاف) بأن حجي قدم استقالته من منصبه، دون أن يكشف عن أسباب قراره.

وتم تعيين حجي كاتبا عاما للكاف في أبريل 2019، خلفا للمصري عمرو فهمي الذي توفي الأسبوع الماضي بعد صراع مع المرض.

وشغل معاذ حجي سابقا منصب المنسق الإداري العام للكاف، مكلفا بتنسيق كافة عمليات ومهام إدارة الهيئة الإفريقية القارية.

كما تولى إدارة ديوان وزير الشباب والرياضة ما بين 2009 و2011. وعمل لمدة طويلة بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كمدير إداري للمنتخبات الوطنية ومنسقا عاما للعلاقات الدولية بين 2014 و2018.

وشغل حجي أيضا منصب نائب رئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية التي أقيمت بالمغرب سنة 2014.