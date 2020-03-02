النصيري يحصد ثمار تألقه أمام أوساسونا بـ"لاليغا"

أوعنا بلعيد

دخل النجم المغربي الشاب يوسف النصيري بسرعة وجيزة إلى قلوب عشاق وأنصار نادي إشبيلية لكرة القدم، عقب العروض التي بات يقدمها فوق أرضية الميدان، وآخرها قيادته المجموعة إلى تحقيق فوز صعب أمام الضيف أوساسونا (3-2) يوم أمس الأحد، ضمن الجولة الـ26 من الدوري الإسباني. كما أهل ناديه إلى الدور الموالي في مسابقة اليوروبا ليغ بفضل هدف التعادل الذي سجله في شباك كلوج الروماني (1-1)، بعد انتهاء لقاء العودة بالتعادل السلبي.

وقرر الاتحاد الإسباني للعبة مكافأة الدولي المغربي النصيري، عقب تألقه أمام أوساسونا، باختياره ضمن التشكيلة المثالية عن الأسبوع السادس والعشرين بعد مجهوداته الكبيرة فوق ملعب" رامون سانشيز بيزخوان"، الذي احتضن اللقاء.

وشهد لقاء إشبيلية وأوساسونا تألقا لافتا للنصيري، بعدما سجل هدفين قاد بهما فريقه إلى تحقيق نقاط المباراة كاملة، بعدما انتهى الشوط الأول لصالح أصحاب الأرض بهدفين نظيفين سجلهما الأسد المغربي بالدقيقة (13)، ولوكاس أوكامبوس في الدقيقة (45+1).

وتلقى أوساسونا ضربة موجعة في شوط المباراة الثاني بطرد لاعبه سيرجيو هيريرا في الدقيقة الرابعة والخمسين؛ إلا أن الفريق استطاع أن يعادل النتيجة بتسجيل هدفين، عبر أدريان هيرنانديز (د 64)، وروبيرتو توريس (د 74)، ركلة جزاء.

وفي الوقت الذي كان الجميع ينتظر صافرة الحكم كارلوس ديل سيرو غراندي معلنا عن نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي، ظهر المهاجم المغربي مجددا وتمكن من تسجيل هدف قاتل (د 90+3) ليمنح فريقه 3 نقاط مهمة كما أسعد أنصار فريقه والطاقم التقني بقيادة المدرب جولين لوبتيغي.

وقاد النصيري إشبيلية إلى احتلال المركز الثالث في جدول الترتيب رصيده لـ46 نقطة؛ بينما توقف رصيد أوساسونا، عند 31 نقطة، في المركز الـ12.