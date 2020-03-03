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كُتّاب وآراء
ميلان الإيطالي يهتم بخدمات المغربي عمران لوزا
يراهن مسؤولو أيس ميلان الإيطالي لكرة القدم على النجم المغربي المتألق عمران لوزا، نجم نانت الفرنسي، وذلك لتعزيز صفوف المجموعة ابتداء من الميركاتو الصيفي المقبل، لتلبية رغبات الطاقم التقني الطامح إلى بناء توليفة بين لاعبي الخبرة والشباب.
وحسب مصادر إيطالية وفرنسية فإن إدارة العملاق الإيطالي أيس ميلان تخطط لمشروع بناء تشكيلة مستقبلية مكونة من عناصر الخبرة والشباب، لذلك تولي اهتماما خاصا بخدمات اللاعب المغربي لوزا، لاسيما بعد عروضه الكبيرة رفقة نادي الكناري الفرنسي، حيث تألق في صناعة اللعب وتسجيل الأهداف.
ويتوقع مسؤولو الروسينيري أن يسطع نجم لوزا بشكل كبير في المستقبل القريب على الساحة الأوروبية، لهذا يريدون ضمه إلى صفوف ناديهم لخلق مزيج بين لاعبي الشباب والخبرة، بقيادة المخضرم السويدي زلاتان إيبراهموفيتش.
ويملك اللاعب سالف الذكر، والبالغ من العمر 21 سنة، عقدا مع النادي الفرنسي يمتد إلى سنة 2024، ويعود أول ظهور له رفقة الفريق الأول لنانت إلى موسم 2018/2019؛ ومنذ تلك اللحظة أصبح دعامة أساسية ضمن خطط مدربه ومن بين نجوم الدوري الموسم الحالي.