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كُتّاب وآراء
ثلاثية تمنح التفوق ليوسفية برشيد أمام طنجة
تمكن فريق يوسفية برشيد من الفوز بميدانه على اتحاد طنجة بثلاثة أهداف للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الاثنين، على أرضية الملعب البلدي ببرشيد، برسم منافسات الدورة ال19 للبطولة الوطنية الاحترافية، لأندية القسم الأول في كرة القدم.
وحسم يوسفية برشيد المباراة في جولتها الأولى عندما تمكن من تسجيل ثلاثية كان وراءها كل من عبد الصمد نياني (د21)، و كذا عبد الخالق أيت أورحبي (د37)، وزكرياء فاتي (د45)، عن طريق ضربتيْ جزاء.
وبهذا الفوز رفع يوسفية برشيد رصيده إلى 24 نقطة، محتلاًّ بذلك المركز التاسع، فيما توقف رصيد اتحاد طنجة عند 15 نقطة محتلاًّ المركز الخامس عشر (ما قبل الأخير).