مدرب "أياكس" يهون من غضب زياش بعد التبديل

أوعنا بلعيد

أظهر الدولي المغربي حكيم زياش، نجم أياكس أمستردام لكرة القدم، ردة فعل غاضبة عندما أقدم المدرب إيريك تين هاج على تبديله خلال مباراة القمة التي جمعت ناديه بأزد الكمار، على أرضية ملعب "يوهان كرويف أرينا"، ضمن الأسبوع الخامس والعشرين من مسابقة الدوري الهولندي الممتاز.

وألحق أزد الكمار الهزيمة الخامسة هذا الموسم بأياكس أمستردام في مسابقة الدوري، بعدما نجح في العودة بنقاط المباراة كاملة من أمام نادي العاصمة الهولندية بفضل هدفي مايرون بوادو في الدقيقة الرابعة، وزميله المغربي أسامة الإدريسي، الذي سجل هدفا عالميا في شباك أندري أونانا في الدقيقة 74، ليرتفع رصيد الزوار إلى النقطة الثالثة والخمسين بالتساوي مع رفاق نصير مزراوي في المركز الأول.

وشهدت مجريات المباراة إجراء المدرب تين هاج لتبديل تكتيكي بعدما أشرك المهاجم كلاس يان هنتيلار مكان صانع ألعاب فريقه حكيم زياش، وهو ما أغضب الأخير. وبخصوص ردة فعل المايسترو المغربي قال المدرب الهولندي: "تحدثت مع الطاقم الطبي وأخبرني بأن اللاعب لا يجب أن يخوض دقائق المباراة كاملة، لهذا قمت بتبديله، لاسيما بعد أن أصبحت النتيجة هدفين دون رد لصالح الفريق الزائر".

وأضاف تين هاج: "لا أقوم بتبديل زياش عادة، ولكن قرار الأطباء كان ألا يخوض أكثر من 70 دقيقة.. هو يلعب دائما المباراة كاملة، إلا عندما تكون لدينا مباريات مؤجلة. وفي الوقت الراهن لا يجب أن ننسى أن اللاعب عائد لتوه من الإصابة".

وأوضح الداهية الهولندي أن فريقه خسر نقاط القمة أمام المنافس المباشر أزد الكمار، ولكنه قد يخسر اللقب نهاية الموسم في حال تجدد إصابة اللاعب وغيابه لستة أسابيع، مشيرا إلى أن زياش لاعب عاطفي، لهذا تصرف بتلك الطريقة في تلك اللحظة، مردفا بأنه "سيتفهم قرار تبديله".