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الرئيسية | رياضة | طاقم تحكيم تونسي لنهضة بركان والنادي المصري

طاقم تحكيم تونسي لنهضة بركان والنادي المصري

طاقم تحكيم تونسي لنهضة بركان والنادي المصري
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 03 مارس 2020 - 06:42

عينت لجنة الحكام بالكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة الإياب بين نهضة بركان والمصري البورسعيدي، الأحد المقبل، على الملعب البلدي بمدينة بركان لحساب ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

وسيدير اللقاء صادوق سلمي كحكم ساحة، وخليل حساني مساعد حكم أول، وأيمن إسماعيل كمساعد حكم ثاني، بالإضافة إلى الحكم الرابع هيثم قيراط.

وكان فريق نهضة بركان قد تعادل مع مضيفه المصري بهدفين لكل فريق، في مباراة الذهاب، على أرضية ملعب "السويس الجديد".

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