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الرئيسية | رياضة | اليابان تلمح إلى إمكانية تأجيل أولمبياد طوكيو 2020

اليابان تلمح إلى إمكانية تأجيل أولمبياد طوكيو 2020

اليابان تلمح إلى إمكانية تأجيل أولمبياد طوكيو 2020
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 03 مارس 2020 - 12:46

قالت وزيرة الأولمبياد اليابانية إن عقد طوكيو مع اللجنة الأولمبية الدولية يسمح بتأجيل الألعاب حتى نهاية العام، وسط مخاوف من أن يجبر تفشي فيروس كورونا اللجنة الأولمبية الدولية على إلغائها.

وردا على سؤال في البرلمان؛ قالت الوزيرة سيكو هاشيموتو: "العقد ينص على إقامة الألعاب في 2020. هذا قد يترجم إلى السماح بتأجيلها".

ووفقا لعقد الاستضافة تمتلك اللجنة الأولمبية الدولية وحدها حق إلغاء الألعاب، وقال توماس باخ، رئيس اللجنة، الأسبوع الماضي: "المنظمة ملتزمة تماما بإقامة أولمبياد طوكيو في موعدها رغم انتشار فيروس كورونا".

وقالت هاشيموتو إن حكومة اليابان لا تزال ملتزمة باستضافة الأولمبياد المقرر انطلاقها في 24 يوليوز المقبل، وذكرت أمام البرلمان: "نفعل كل ما في وسعنا لضمان إقامة الأولمبياد مثلما هو مخطط لها".

وسيكون إلغاء الأولمبياد مكلفا للغاية، إذ قالت هاشيموتو إن أحدث ميزانية تبلغ 1.35 تريليون ين (12.51 مليار دولار)، ووفرت الحكومة اليابانية 120 مليار ين لبناء الملعب الأولمبي و30 مليار ين لإقامة أولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة.

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