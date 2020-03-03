أولمبيك آسفي ينفصل عن المدرب محمد الكيسر

هسبورت - حمزة اشتيوي

أقال المكتب المسير لفريق أولمبيك آسفي لكرة القدم، المدرب محمد الكيسر من منصبه، بسبب سوء النتائج التي حققها الفريق المسفيوي في مبارياته الأخيرة.

وأكد المكتب المسير لـ"القرش المسفيوي"، على اتفاقه مع المدرب محمد لكيسر، على إنهاء تعاقدهما بشكل توافقي وذلك للظروف الصحية للمدرب.

ونشر الفريق المسفيوي بلاغاً مقتضبا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" يؤكد من خلاله انفصاله عن المدرب، ويشكره على كل ما قدمه للفريق متمنيا له التوفيق في مساره المهني.

وكان أولمبيك آسفي قد تعاقد مع الكيسر خلفا للمدرب هشام الدميعي، غير أن شريحة كبيرة من جماهير الفريق لم تُرحب به، وواصلت احتجاجاتها مطالبة رئيس النادي بإقالته.

كما تلقى الكيسر تهديدات كبيرة في الآونة الأخيرة من بعض المحسوبين على جماهير الفريق، كما جاء على لسانه، ما عكر أجواء اشتغاله داخل الفريق المسفيوي.

يشار إلى أن الكيسر قد قاد أولمبيك آسفي لأول مرة في تاريخه إلى ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، قبل أن يغادر المنافسة على يد اتحاد جدة السعودي.