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الرئيسية | رياضة | رفع الحظر عن الجماهير التونسية قبل لقاء الوداد

رفع الحظر عن الجماهير التونسية قبل لقاء الوداد

رفع الحظر عن الجماهير التونسية قبل لقاء الوداد
هسبورت - حمزة اشتيوي
الأربعاء 04 مارس 2020 - 09:40

يحل فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، السبت المقبل، ضيفا على النجم الرياضي الساحلي التونسي، لحساب إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، خلال اللقاء الذي سيحتضنه الملعب الأولمبي "برادس".

ورفع الأمن التونسي الحظر عن الجماهير، إذ من المنتظر أن تعرف المباراة حضورا جماهيريا كبيرا لمناصري النجم، بعدما وافقت السلطات التونسية على طرح التذاكر في حدود الطاقة الاستيعابية لمدرجات ملعب رادس، التي تسع 60 ألف مشجع، في وقت كانت مثل هذه المباريات تعرف تخصيص نسبة أقل من التذاكر للفريق المضيف، لتفادي الانفلاتات الأمنية.

وأوضحت إدارة النجم الساحلي في بيان لها أن الاجتماع التنسيقي الذي جمعها بلجنة التنظيم وممثلي وزارة الداخلية، في إطار الإعداد لمباريات إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، قد أسفر عن منح جماهير النجم عدد تذاكر في حدود الطاقة الاستيعابية للملعب.

ويخوض النجم مبارياته في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم على ملعب رادس، الذي يبعد نحو 120 كيلومترا عن معقله الرئيسي في ملعب مدينة سوسة، بسبب أشغال التوسعة الجارية به.

يُشار إلى أن مباراة الذهاب بين الفريقين التي أُجريت على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، السبت الماضي، انتهت بفوز الوداد الرياضي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي عرفت حضورا جماهيريا غفيرا من مناصري الوداد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - مغربي شعبي الأربعاء 04 مارس 2020 - 09:46
انشاء الله سيلعب رجال الوداد بروح عالية للانتصار من قلب رادس ولو امام 60 مليون متفرج ..
ديما وداد.. ديما مغرب
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16
2 - med khyat الأربعاء 04 مارس 2020 - 10:00
عاش الوداد، التأهل انشاء الله للمربع الذهبي، تفصلنا 90 دقيقة لابد فيها من التركيز الجيد وتجنب الأخطاء والدفاع بقوة، مع التركيز الجيد للنجاعة الهجمات المرتدة.
التأهل انشاء الله يوم السبت القادم، وفي الأخير عاش الوداد مرة أخرى.
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10
3 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الأربعاء 04 مارس 2020 - 10:00
منظر التونسيين في الملاعب بذاك الشكل المقزز اللاأخلاقي ومعهم جماهير أخرى في الدول العربية تُظهر لك مرآة كل دولة.. وهذا هو الجواب على اولئك الذين يتسائلون لماذا حروب العالم مجتمعة في الدول العربية؟ ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
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18
4 - محمد الأربعاء 04 مارس 2020 - 10:18
السبب هو انهم انبهرو بأجواء الدونور هنا بالدار البيضاء
ولكن ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة .
الأندية التونسية تكون تحت الضغط بميدانها خصوصا اذا حضر الجمهور بكثرة وفي احسن الأحوال فالنجم لايحضر له بسوسة سوى 20 الف اواقل فمابالك في رادس التي تبعد ب140 كلم .
فقط ينبغي على لاعبي الوداد تفادي الاحتكاك قرب المرمى حتى لايتأثر الحكم بالجمهور.
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10
5 - mahboub الأربعاء 04 مارس 2020 - 10:36
المربع الذهبي من نصيب الوداد والرجاء انشاء الله
ونتمنى ان يكون اتحكيم عادل لان التوانسة يرشون الحكام وجل القابهم بالغش.
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2
6 - عاصمي الأربعاء 04 مارس 2020 - 10:45
تمنايتنا نحن في الجزائر بفوز النجم الشقيق والجار وفوزه باكاس لنتحتفل معكم لما نعبر بسياراتنا الحدود لزيارة تونس
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-6
7 - Mostafa الأربعاء 04 مارس 2020 - 10:49
السلام عليكم احسن سيناريو هو تسجيل هدف للوداد لانهم سيضغطون بما فيه كفاية و سيتركون فراغات مثيرة
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