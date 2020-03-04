رفع الحظر عن الجماهير التونسية قبل لقاء الوداد

هسبورت - حمزة اشتيوي

يحل فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، السبت المقبل، ضيفا على النجم الرياضي الساحلي التونسي، لحساب إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، خلال اللقاء الذي سيحتضنه الملعب الأولمبي "برادس".

ورفع الأمن التونسي الحظر عن الجماهير، إذ من المنتظر أن تعرف المباراة حضورا جماهيريا كبيرا لمناصري النجم، بعدما وافقت السلطات التونسية على طرح التذاكر في حدود الطاقة الاستيعابية لمدرجات ملعب رادس، التي تسع 60 ألف مشجع، في وقت كانت مثل هذه المباريات تعرف تخصيص نسبة أقل من التذاكر للفريق المضيف، لتفادي الانفلاتات الأمنية.

وأوضحت إدارة النجم الساحلي في بيان لها أن الاجتماع التنسيقي الذي جمعها بلجنة التنظيم وممثلي وزارة الداخلية، في إطار الإعداد لمباريات إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، قد أسفر عن منح جماهير النجم عدد تذاكر في حدود الطاقة الاستيعابية للملعب.

ويخوض النجم مبارياته في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم على ملعب رادس، الذي يبعد نحو 120 كيلومترا عن معقله الرئيسي في ملعب مدينة سوسة، بسبب أشغال التوسعة الجارية به.

يُشار إلى أن مباراة الذهاب بين الفريقين التي أُجريت على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، السبت الماضي، انتهت بفوز الوداد الرياضي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي عرفت حضورا جماهيريا غفيرا من مناصري الوداد.