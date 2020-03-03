المغربي "باه" أمينا عاما للكونفدرالية الإفريقية

هسبريس - أ.ف.ب

أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ("كاف")، الثلاثاء، تعيين المغربي عبد المنعم باه كاتبا عاما للهيئة بالوكالة، خلفا لمواطنه معاذ حجي المستقيل من منصبه لأسباب شخصية.

وقالت الكونفدرالية الإفريقية، في بيان له: "بعد مناقشات أجرتها لجنة الطوارئ بالكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم يوم الثلاثاء (3 مارس 2020)، تم تعيين المدير التجاري عبد المنعم باه أمينا عاما بالإجماع".

وأضاف المصدر ذاته: "بناء على طلب الرئيس، قامت لجنة الطوارئ اليوم بتعيين باه بالإجماع بمنصب الأمين العام للكونفدرالية، بعد قبول استقالة معاذ حجي الذي تخلى عن منصبه أمس (الاثنين)".

وتابع البيان الصادر عن الكونفدرالية: "يثق الأعضاء ثقة تامة في باه، الذي أظهر قدراته العالية منذ انضمامه إلى الكونفدرالية الإفريقية، وخاصة خلال نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر عام 2019".

وختمت الكونفدرالية القارية بيانها قائلة: "سيتولى مهامه بصورة فورية وحتى الاجتماع التالي للجنة التنفيذية للكونفدرالية الإفريقية. في الوقت نفسه، سيستمر باه في شغل منصب المدير التجاري، وهو المنصب الذي يشغله منذ يونيو 2018".

وكانت الكونفدرالية الإفريقية أعلنت، الاثنين، على موقعها الرسمي، "تقدم السيد معاذ حجي، الأمين العام، باستقالته اليوم إلى رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (أحمد أحمد)، وقد قبلها. سوف يدعو الرئيس إلى لجنة طوارئ من أجل تعيين أمين عام بالنيابة".

وتابع البيان: "معللا قراره بأسباب شخصية، ومشيرا إلى ضرورة العودة إلى المغرب في أقرب وقت ممكن، طلب السيد معاذ حجي اختصار إشعار الاستقالة، وقد وافق على ذلك الرئيس".

وتفرض قوانين الكونفدرالية القارية، في حالات الاستقالة أو التعيين، أن يقدم الطلب الى أعضاء اللجنة التنفيذية بحسب ما أشار اليه البيان، مضيفا "ولذلك، أعلن رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم أن لجنة الطوارئ ستُعقَد في أقرب وقت ممكن لتعيين أمين عام بالإنابة".

واستلم حجي هذا المنصب في أبريل 2019 بعد إقالة المصري عمر فهمي، وهو "شخصية معروفة في عالم كرة القدم. خدم من قبل في عدة مهام بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم؛ من بينها المدير الإداري للمنتخبات الوطنية، والمنسق العام المسؤول عن العلاقات الدولية من 2014 إلى 2018"، حسب ما ذُكِر في بيان تعيينه.

وقد شغل حجي منصب نائب مدير اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية، التي استضافتها المغرب في 2014.

ونقل موقع الكونفدرالية الإفريقية، الاثنين، عن حجي قوله: "أود أن أشكر الرئيس أحمد أحمد بحرارة على إتاحة الفرصة لي، لخدمة كرة القدم في قارتنا على هذا المستوى من المسؤولية. تستمر الإصلاحات العديدة التي بدأت في الخطط الرياضية والإدارية منذ عام 2017 في مشروع أؤمن به وما زلت أؤيده. ليس لدي أدنى شك بأن الرئيس سيواصل العمل من أجل التطوير الجيد لأجمل رياضة ممكنة".

وبدوره، أعرب أحمد عن امتنانه لحجي، حسب ما نقل الموقع عن الملغاشي، قائلا: "كان عمله ثمينا في قيادة إصلاحات المؤسسة (الكونفدرالية)، على غرار كرة القدم الإفريقية، منذ تعيينه"، محييا الشخص الكروي الملتزم والمخلص والشغوف بكرة القدم قبل أي شيء آخر.