الحسم يقترب من صفقة انتقال فضال إلى فالنسيا

أوعنا بلعيد

ينتظر أن يحسم المكتب المسير لفريق فالنسيا الإسباني لكرة القدم، هذا الأسبوع، صفقة التعاقد مع الدولي المغربي زهير فضال، مدافع ريال بيتيس، سواء بضمه رسميا لتعويض الأرجنتيني إيزكييل غاراي أو بصرف النظر عن الموضوع بسبب فشل المفاوضات في مراحلها الأخيرة.

وحسب مصادر إسبانية، فقد وصلت المفاوضات بين ناديي فالنسيا وريال بيتيس إلى طريق مسدودة يوم أمس بخصوص التعاقد مع المدافع فضال، بسبب بعض التفاصيل التي كانت محل اختلاف بين الطرفين.

وأوضحت المصادر دائما أن سيزار شانشيز، المدير الرياضي لخفافيش فالنسيا، لا يزال يواصل تحركاته بغية إنهاء التعاقد مع المدافع المغربي وضمه إلى صفوف ناديه، وينتظر أن يحسم هذا الأسبوع في أمر هذا الانتقال بشكل نهائي ورسمي من عدمه؛ بالبحث عن خيارات أخرى.

ويجد مسؤولو فالنسيا بعض الصعوبة في حسم صفقة التعاقد مع فضال، نظرا إلى رغبة المدرب خوان فرانسيسك فيرير (روبي) الراغب في الاحتفاظ بخدمات لاعبه نظرا لتوفره على ثلاثة لاعبين في مركز المدافع الأوسط ولا يريد التخلي عن أي واحد منهم في الوقت الراهن.

من جانبه، نشر اللاعب فضال تغريدة على حسابه الرسمي في الموقع الاجتماعي "تويتر" جاء فيها: "عندما يكون كل شيء مقدرا في الأعلى؛ فخططك ستنتهي بشكل جيد"، مرفوقة بأيقونة للكعبة المشرفة ويدين يدعو بهما، في إشارة منه إلى صلاته بأن يتم إتمام صفقة انتقاله إلى الخفافيش.