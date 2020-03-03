تعرابت يجر صافرات استهجان على مدرب بنفيكا

أوعنا بلعيد

تعرّض البرتغالي برونو لاج، مدرب بنفيكا، لصافرات استهجان من طرف أنصار ناديه، عندما أقدم على تبديل الدولي المغربي عادل تعرابت خلال المباراة التي استقبل فيها أصحاب الأرض ضيفهم نادي موريرينسي، برسم الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري البرتغالي الممتاز.

وكان المدرب البرتغالي، البالغ من العمر 43 سنة، ضحية صافرات استهجان قوية سلطت عليه من قبل أنصار ناديه عندما أقدم على تبديل تعرابت في الدقيقة الرابعة والسبعين من شوط المباراة الثاني وإشراك اللاعب جوتا مكانه؛ وهي الخطوة التي لم يتقبلها الجمهور الذي تقاطر على مدرجات ملعب "النور" والراغب في الاستماع بما يقدمه الأسد فوق أرضية الميدان.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، بعد أن افتتح الفريق الزائر حصة التهديف في الدقيقة الـ67 عن طريق اللاعب فابيو أبرو؛ بينما عدل النتيجة لأصحاب في الوقت المحتسب بدلا عن الضائع اللاعب لويس ميغيل ألفونسو.

وتحدث المدرب برونو لاج عن سلوك الجماهير والصافرات التي تعرض لها، قائلا: "هذه هي حياة مدربي كرة القدم، يجب علينا أن نتخذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، وبعض الأحيان لا يتقبلها الجمهور".

وعن أسباب تبديل تعرابت، على الرغم من أنه أصبح معشوق الجماهير هذا الموسم نظرا للأداء اللافت الذي يبصم عليه، أوضح المدرب البرتغالي قائلا: "قمت بتبديل اللاعب بعد أن رأيت بأنه أصبح منهكا بسبب مجهوده في المباراة".

وتابع: "لقد بذل تعرابت مجهودا كبيرا نظرا لبحثه عن الحلول معتمدا على مجهوده الفردي، وقررت تغييره واللعب ببيزي في مركزه؛ لأنني كنت أظن أنه سيعطينا حلولا أفضل في هذه المنطقة بوسط الملعب".

وعقب هذا التعادل الصعب، فقد بنفيكا مركزه كمتصدر للدوري البرتغالي بعد أن تراجع إلى المركز الثاني بفارق نقطة خلف الغريم التقليدي بورتو الذي يملك في رصيده 59 نقطة.