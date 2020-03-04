‪استدعاء الياميق لمعسكر المنتخب يغضب سرقسطة

أوعنا بلعيد

عبر الإسباني فيكتور فيرنانذيز، مدرب ريال سرقسطة لكرة القدم، عن قلقه بعدما توصلت إدارة ناديه بمكالمة من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم حول رغبة البوسني وحيد خاليلوزيتش، مدرب الأسود، في استدعاء جواد الياميق للمشاركة في المعسكر الإعدادي للمباراتين أمام إفريقيا الوسطى، برسم الجولتين الثالثة والرابعة عن التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا للأمم التي تستضيفها الكاميرون.

وحسب مصادر هسبريس فإن المدرب المذكور أبدى غضبه بعد استدعاء جدار سرقسطة، وهو اللقب الذي أصبح جمهور الفريق يطلقه على جواد الياميق، للمنتخب الوطني، لأن ذلك سيحرمه من المشاركة مع ناديه في مباراتين عن الدوري الإسباني ضمن الدرجة الثانية.

وأوضحت مصادرنا أن الطاقم التقني لسرقسطة كان يراهن على خدمات المدافع المغربي الياميق أمام كل من ألميريا وإكسترامادورا، برسم الجولتين 34 و35؛ وذلك على اعتبار أن الدرجة الثانية الإسبانية لا تتوقف خلال فترة التواريخ الدولية لإجراء مباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا.

وسيخوض أسود الأطلس مواجهة الذهاب أمام إفريقيا الوسطى يوم الجمعة 27 مارس في الدار البيضاء، بينما سيواجهون منافسهم في لقاء العودة يوم الثلاثاء 31 من الشهر نفسه في العاصمة بانغي.

وكان مقررا أن يعقد المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، برئاسة فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة مجموعة من النقاط، من بينها إمكانية تأجيل التظاهرات الرياضية المبرمجة بالمغرب، وإلغاء التجمعات المكثفة على خلفية انتشار فيروس "كورونا" في عدد من الدول.

يشار إلى أن جواد الياميق الذي يلعب لسرقسطة على سبيل الإعارة قادما من جنوة الإيطالي تمكن من حجز مركزه الأساسي والرسمي في خطط مدربه، كما نال إعجاب الجماهير، وتمكن كذلك من خطف اهتمام الطاقم التقني لأسود الأطلس، الذي قرر استدعاءه منذ آخر مباراة ودية لعبها أكتوبر الماضي، وكانت أمام المنتخب الغابوني.