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الرئيسية | رياضة | الإصابة تؤجل التحاق منير شويعر بأسود الأطلس

الإصابة تؤجل التحاق منير شويعر بأسود الأطلس

الإصابة تؤجل التحاق منير شويعر بأسود الأطلس
أوعنا بلعيد
الأربعاء 04 مارس 2020 - 11:07

سيحرم الطاقم التقني لفريق ديجون الفرنسي لكرة القدم من خدمات نجمه المغربي منير شويعر، بسبب الإصابة التي يعاني منها على مستوى الكاحل الأيسر، والتي أجبرته على الخلود للراحة بغية استعادة عافيته.

وسيغيب اللاعب المذكور عن الميادين لمدة شهر بعد إصابته بالتواء في الكاحل الأيسر أثناء مواجهة نادي موناكو التي جرت على ملعب "غاستون جيرارد"، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ضمن الأسبوع 26، لتحرمه كذلك من اللعب أمام العملاق الباريسي سان جيرمان.

وسيحرم مدرب ديجون ستيفان جوبار من خدمات لاعبه المغربي أمام أندية تولوز وستراسبورغ وأميان، على أمل استعادة خدماته أمام نادي نيس ضمن الأسبوع الواحد والثلاثين بالليغ 1 خلال المباراة التي ستجرى على أرضية ملعب غاستون جيرارد.

ويقدم شويعر أداء لافتا بقميص ناديه ديجون، إذ تمكن من تسجيل ثمانية أهداف مع تمريرتي أسيست في مختلف المسابقات، بعدما لعب 28 مباراة منذ بداية الموسم الحالي.

كما حالت الإصابة التي تعرض لها اللاعب سالف الذكر دون توجيه الدعوة له ولأول مرة من قبل البوسني وحيد خاليلوزيتش، مدرب الأسود، وذلك للمشاركة في المعسكر الإعدادي، تحضيرا للمباراتين أمام إفريقيا الوسطى، برسم الجولتين الثالثة والرابعة عن التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا للأمم التي تستضيفها الكاميرون.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - jradi الأربعاء 04 مارس 2020 - 12:00
لقد نسيت اسم المدرب الوطني نظرا لمدة العطالة الطويلة المؤداة عنها و بسخاء .. !
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