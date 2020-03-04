بلقاسمي نائبا لرئيس "جامعة الرياضة المدرسية"

هسبريس من الرباط

انتخب المغرب في شخص الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية، يوسف بلقاسمي، نائبا لرئيس الجامعة الدولية للرياضة المدرسية (ISF).

وقد تم انتخاب بلقاسمي بأغلبية ساحقة (57 صوتا مقابل 15 صوتا لمنافسه)، وذلك خلال الجمع العام للجامعة الدولية للرياضة المدرسية، بمدينة بلغراد بصربيا، مما يمكنه، كذلك، من العضوية بلجنة التدبير وباللجنة التنفيذية للجامعة الدولية للرياضة المدرسية.

وتعزز هذا المنصب الذي حصل عليه المغرب، باحتفاظه باقتراح من طرف جميع الدول الإفريقية، برئاسة الفدرالية الإفريقية للرياضة المدرسية، في حين عادت رئاسة الجامعة الدولية للرياضة المدرسية بإفريقيا إلى جمهورية كوت ديفوار.