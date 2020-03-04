البطولة الاحترافية تحت الأضواء الكاشفة في رمضان

هسبورت - حمزة اشتيوي

عقد المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مساء الثلاثاء بمقر الجامعة، اجتماعاً برئاسة فوزي لقجع الذي رحب بالحضور قبل أن يؤكد لهم متابعة الجامعة باهتمام وعن قرب تطورات فيروس "كورونا" المستجد، بتنسيق مع السلطات المختصة، للوقوف على مدى تأثيره على أسرة كرة القدم بغية اتخاذ التدابير اللازمة.

وخلال مناقشة النقاط الواردة في جدول الأعمال، أبرز لقجع أن البطولة الاحترافية القسم الأول ستتوقف في الـ15 من مارس الجاري، وذلك لفسح المجال لاستعدادات المنتخب الأول للمباراتين المزدوجتين اللتين ستجمعانه بكل من منتخب إفريقيا الوسطى والمنتخب المحلي الذي يستعد لنهائيات بطولة كأس إفريقيا للاعبين المحليين.

كما تم التطرق لموضوع البرمجة، حيث طالب رئيس جامعة الكرة بضرورة وضع برمجة للبطولة الوطنية الاحترافية تأخذ بعين الاعتبار استعدادات المنتخبين الأول والمحلي، بالإضافة إلى مشاركة الأندية المغربية في المسابقات العربية والإفريقية.

وأكد الحضور، بمعية الكاتب العام للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، على إجراء مباريات البطولة في شهر رمضان الكريم ليلاً تحت الأضواء الكاشفة، على أمل نهاية البطولة في أواخر شهر يونيو المقبل.

ووضع فوزي لقجع أعضاء المكتب المديري في الصورة بخصوص استعدادات المنتخب الوطني للاعبين المحليين لبطولة إفريقيا للمحليين التي ستجرى أطوارها بالكاميرون في الفترة ما بين 4 و25 أبريل 2020، كاشفا عن البرنامج الذي أعده المدرب الحسين عموتة رفقة طاقمه التقني المساعد، والذي سينطلق في الـ16 من مارس الجاري بمركز محمد السادس لكرة القدم بمدينة سلا، قبل الانتقال إلى الغابون لإجراء مباراتين وديتين أمام كل من منتخب الكونغو الديمقراطية ومنتخب الغابون أو منتخب آخر.

كما شدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على ضرورة تأسيس الشركات الرياضية في نهاية مارس الجاري وإحداث هياكلها التدبيرية القادرة على الاشتغال باحترافية داخل الأندية الوطنية، مؤكدا مواكبة الجامعة لهذا المشروع.

وكان لتقنية الفيديو المساعد (VAR) نصيب في هذا الاجتماع؛ حيث أثنى أعضاء المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على تجربة استعمال هذه التقنية بداية من الجولة الـ16 من البطولة الاحترافية القسم الوطني الأول، ومساهمتها في الحد من الاحتجاجات على التحكيم، قبل إثارة موضوع استفادة أندية البطولة الاحتراقية القسم الثاني من هذه التقنية تحسبا للمباريات المؤثرة على الصعود أو الهبوط.

وفي هذا الصدد، أكد كل من جمال الكعواشي، رئيس اللجنة المركزية للتحكيم، ويحيى حدقا، مدير التحكيم، عدم جاهزية كل الملاعب لاستعمال "الفار"، ودعيا إلى توفير الظروف المناسبة لذلك.

وبخصوص كرة القدم المتنوعة، قدم طه المنصوري، رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم المتنوعة، عرضا مفصلا حول مشروع تأهيل هذه الرياضة، يتضمن وضع برنامج عمل وهيكلة إدارية ومالية جديدة من أجل الحضور الوازن لكرة القدم داخل القاعة وكرة القدم الشاطئية على المستوى القاري والعالمي. وبعد مناقشة مستفيضة، تمت المصادقة على المشروع والتأكيد على تنفيذ مضامينه في أقرب وقت.