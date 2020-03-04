نيمار يستخدم "لوائح الفيفا" للعودة إلى "كامب نو"

هسبريس - إفي

ذكرت تقارير كتالونية أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان، ما زال يرغب في العودة لفريقه السابق برشلونة، مشيرة إلى أنه قد يلجأ هذا الموسم للاعتماد على لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل الانتقال إلى "قلعة كامب نو".

ووفقا لما أكدته صحيفتا "سبورت" و"موندو ديبورتيفو" فإن حالة التوتر بين "مهاجم السيلساو" والمدير الرياضي لـ"بي إس جي"، ليوناردو، تزايدت بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

وكان نيمار، صاحب الـ28 عاما، قد دخل في مواجهة بالفعل مع ليوناردو، الموسم الماضي، بعدما رفض هذا الأخير التفاوض مع "البرصا" حول انتقال اللاعب.

وتجدد الصراع الآن بعدما اتهم المهاجم المدير الرياضي بمنع نيمار من المشاركة مع الفريق حين كان في حالة تسمح له باللعب، بهدف أن يصل في حالة جيدة إلى مواجهة بروسيا دورتموند في ذهاب ثمن نهائي "تشامبيونزليغ"، والتي انتهت بهزيمة نادي العاصمة الفرنسية (1-2).

وأبرزت الصحيفة أن كل هذه الأمور ستدفع اللاعب البرازيلي للضغط من أجل الرحيل عن باريس سان جيرمان نهاية الموسم الجاري.

ومن أجل تحقيق هذا الهدف سيستعين نيمار بلوائح الفيفا، التي تسمح للاعب بالرحيل عن ناديه عقب مرور ثلاث سنوات أو ثلاثة مواسم منذ توقيع العقد الأول، شريطة أن يدفع تعويضا يجري تحديده بناء على سعر شرائه.

وبما أن نيمار لم يجدد عقده مع باريس سان جيرمان منذ ذلك الحين، ومع الأخذ في الاعتبار أن صفقة انتقاله في عام 2017 بلغت 222 مليون يورو، فإن اللاعب يستطيع الآن شراء حريته مقابل 180 مليون يورو، وفقا للمصادر التي أشارت إلى أن نادي برشلونة يرى أن هذا السعر مناسب لاستعادة المهاجم البرازيلي.