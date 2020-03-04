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الرئيسية | رياضة | حكيمي وشويعر يقودان "تشكيلة الشهر" بأوروبا‬

حكيمي وشويعر يقودان "تشكيلة الشهر" بأوروبا‬

حكيمي وشويعر يقودان "تشكيلة الشهر" بأوروبا‬
أوعنا بلعيد
الأربعاء 04 مارس 2020 - 17:25

يواصل المغربيان أشرف حكيمي، نجم بوروسيا دورتموند الألماني، ومنير شويعر، مهاجم ديجون الفرنسي، تألقهما منذ بداية الموسم الحالي؛ وهو ما خول لهما خطف الأنظار إلى موهبتهما من قبل عشاق الساحرة المستديرة، وبالتالي حصد العديد من الجوائز الفردية جراء تميزهما.

وحسب مؤشر "هوسكوريد" العالمي والمتخصص في كرة القدم، فقد اختير كلٌّ من حكيمي وشويعر ضمن التشكيلة المثالية لأقل من 21 سنة بالدوريات الخمسة الكبرى، والخاصة بشهر فبراير الماضي، مكافأة لهما على أدائهما منذ بداية الموسم عموما وخلال الشهر الماضي.

وقاد المغربيان المذكوران التشكيلة الذهبية عقب الأداء الذي بصما عليه خلال الشهر المنصرم، والذي شهد تألق المدافع أشرف حكيمي رفقة أسود الفيستفال بعد أن لعب 35 مباراة منذ بداية الموسم سجل خلالها ستة أهداف ومنح 10 تمريرات حاسمة لبقية رفاقه كثاني أكثر مدافع صناعة للأهداف في العالم خلف ألكسند ارلوند ظهير ليفربول، وبالتالي حصوله على تقييم 7.55 نقاط على مجمل أدائه الشهر الماضي.

كما يعتبر شويعر من بين نجوم الدوري الفرنسي هذا الموسم، بعد أن تمكن من خوض 28 مباراة ساهم خلالها في عشرة أهداف؛ فقد سجل ثمانية وصنع هدفين خلال 1776 دقيقة لعب في مختلف المسابقات، ليحصل على تقييم بلغ 7.71 نقاط، قبل أن تغيبه الإصابة عن الميادين لمدة شهر.

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