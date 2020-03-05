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الرئيسية | رياضة | المغربي العزوزي يكشف "مرارة العنصرية" بألمانيا

المغربي العزوزي يكشف "مرارة العنصرية" بألمانيا

المغربي العزوزي يكشف "مرارة العنصرية" بألمانيا
أوعنا بلعيد
الخميس 05 مارس 2020 - 05:25

قال الدولي المغربي السابق رشيد العزوزي، المدير التنفيذي لنادي غرويتر فورت الألماني لكرة القدم، إن العنصرية تلاحقه طوال حياته، كما أنه يتابع بقلق بالغ ما تشهده بعض الملاعب من حالات التمييز والتي تفجرت من جديد بعد الأحداث التي شهدتها مباراة بايرن ميونيخ وهوفنهايم.

وأكد العزوزي، الذي يبلغ من العمر 49 سنة، خلال مقابلة مع صحيفة "نورنبيرجر ناخريشتن"، أنه كان يعاني من العنصرية في الملاعب الألمانية أثناء مسيرته الكروية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن التفوه بعبارات التمييز والعنصرية أصبح أكثر انتشارا في ألمانيا حسبما تابع خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف المدير التنفيذي لنادي غرويتر فورت، الممارس في دوري الدرجة الثانية: "تعرضت للإهانة هنا في فورت عندما كنت لاعبا، بعض المشجعين نعتوني براعي الإبل.. حينها، أحجمت عن الذهاب صوب المدرجات لتحية المشجعين لمدة عام كامل".

وتابع: "العنصرية تلاحقني في حياتي كلها؛ فحتى في السفر غالبا ما تكون ذلك الشخص، الذي يتم إخضاعه بالصدفة للتفتيش أكثر من غيره".

وبخصوص الأحداث التي شهدتها مباراة بايرن ميونخ وهوفنهايم، أردف قائلا: "كما حصل في هوفنهايم، كنت أتمنى التصرف بنفس الصرامة في شالكة، عندما تعرض لاعب هيرتا برلين، جوردان توروناريجا، لإهانات عنصرية.. من غير المقبول أن يتم التوقف عن اللعب، عندما يتعلق الأمر بإهانة رجل أبيض ثري، فيما لا يحصل ذلك عندما يتعلق الأمر بلاعب من ذوي البشرة السوداء".

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