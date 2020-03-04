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الرئيسية | رياضة | تونس توقف تقاطر جمهور الوداد بسبب "كورونا"

تونس توقف تقاطر جمهور الوداد بسبب "كورونا"

تونس توقف تقاطر جمهور الوداد بسبب "كورونا"
هسبورت - آمال لكعيدا
الأربعاء 04 مارس 2020 - 21:05

قال عبد اللطيف المكي، وزير الصحة التونسي، إن الجماهير الأجنبية المتواجدة سلفا في تونس هي وحدها من يمكنها حضور المباريات الدولية المقامة في البلاد، قبل 3 أيام فقط من موعد مباراة الوداد الرياضي ومضيفه، النجم الساحلي التونسي، لحساب إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد المكي، في ندوة صحافية عقدها مساء الأربعاء في مقر رئاسة الحكومة، عقب اجتماع لجنة المتابعة الوزارية، أن هذه الأخيرة اتخذت جملة من القرارات؛ من بينها أن تقتصر التظاهرات الرياضية الدولية التي تحتضنها تونس في شهر مارس على حضور الجمهور التونسي فقط، بالإضافة إلى الجمهور الضيف الموجود سلفا في تونس، ومنع دخول الجماهير القادمة من دول تشهد تفشيا لهذا المرض من دخول تونس.

ومن جهتها، نشرت الحكومة التونسية بلاغا تؤكد فيه إجراء المقابلات الدولية بحضور الجماهير التونسية، مع الاكتفاء بالجماهير الرياضية للفريق الضّيف التي حلّت مسبقا بتونس.

وتواصلت "هسبورت" مع حسن طارق، سفير المغرب في تونس، للاستفسار أكثر حول الموضوع، حيث أكد توصل السفارة بالتدابير المذكورة؛ فيما استفسرت حول نقاط معينة خاصة بالجماهير "الودادية" المتنقلة إلى سوسة، قبل إصدار بلاغ في الموضوع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - من فاس الأربعاء 04 مارس 2020 - 21:31
جمهور من الفقر. والاطفال........ فوضى. و قلة ادب. عيب والله. اراهم في الطرقات. يكسرون كل ما جاء امامهم. هذا و رجال الامن في محنة معهم بل هم كذالك ضحايا اعتداءات بالججارة..... والعدالة تطلقهم بعد يوم. معادلة. تفهم تيطا....
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50
2 - صادق الأربعاء 04 مارس 2020 - 21:39
ﻻ تقل جمهور بل قل: مجموعة مشاغبين وبراهيش ومتشردين. وحليقي الرؤوس كالفراريج والسراويل الممزقة. بل قل مجموعة فاشلين بامتياز.
كم من ضارة نافعة.
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61
3 - الكروني ولد عم الحنوني الأربعاء 04 مارس 2020 - 21:59
يجب على السلطات المحلية التعرف على الجمهور الذي غادر الى الديار التونسية ووضع تحت الحجر عند رجوعه الى الوطن ودون استتناء ان اردتم منع تفشي العدوى عندنا انها منتشرة في تونس.
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32
4 - Abdelhak الأربعاء 04 مارس 2020 - 22:02
الى صاحب التعليق رقم 1و 2 نحن هنا نتكلم عن جمهور سافر الى سوسة عبر الطائرة من اجل مشاهدة المبارة كان يجب أن يتخذ القرار مسبقا كي لا يهدرون الناس أموالهم. أما البراهيش ووووو لا ذخل لهم في الموضوع
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17
5 - الواقعي الأربعاء 04 مارس 2020 - 22:05
دابا غير بالمنطق واش تونس منعات السفر على المغاربة القادمين اليها ؟لا . اذا ملي هي خايفة من كورونا لماذا تسمح للمغاربة ان يحضرو و لكن دون متابعة المقابلة .ثانيا اذا كان هناك تخوف من كورونا راه خاص يتمنع الجمهور كامل ماشي جمهور المنافس فقط .هاذ التوانسة كيلعبو معانا الضامة
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52
6 - حليم الأربعاء 04 مارس 2020 - 22:12
جمهور الوداد جمهور يشرف كل فرق العالم ، فإن لم يحضر لأسباب ما ، فإن هذا سيزيد من حماسته و سيكون كل واحد من الفريق في أتم عطائه . ففي آخر المطاف إنهم إحدى عشر في مواجهة إحدى عشر داخل الميدان.
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5
7 - امير الشعراء الأربعاء 04 مارس 2020 - 22:17
ما هذا التعالي
لماذا تظن تونس انها بلد متقدم وهي بحجم كبة الصوف

لقد هزلت
لا معاملة حسنة ولا استقبال في المستوى
من يظنون انفسهم هونكونغ او سنغفورة

يقول الشاعر:
تعاليت يا شر البلاد مطية...
سيبقى لك قدر ودون القلامة
لقد هزلت لما راينا دويلة...
تعامل مغربا بكل تعنت
كانها من دون البلاد كويكب...
يدور ولن يفنى على متفتت
احذرك يا تونس من تكبر...
ومهما يكن فيك من الكبر تبهت
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24
8 - خليلوفيتش الأربعاء 04 مارس 2020 - 22:17
لم يسلم المغاربة و المصريون من الخبث التونسي السؤال لماذا لم تمنع السلطات المغربية و المصرية الجماهير التونسية من السفر إليها الأسبوع الفارط ألم تكن كورونا مستفحلة في مصر و كذا تونس ؟؟؟ ولا كورونا غير علينا حنا؟
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9 - Emma2000 الأربعاء 04 مارس 2020 - 22:17
مشحال فيهم د الحسد عقداتهم الوداد كورونا غي سبة
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30
10 - امير الشعراء الأربعاء 04 مارس 2020 - 22:26
ما هذا التعالي
لماذا تظن تونس انها بلد متقدم وهي بحجم كبة الصوف

لقد هزلت
لا معاملة حسنة ولا استقبال في المستوى
من يظنون انفسهم هونكونغ او سنغفورة

يقول الشاعر:
تعاليت يا شر البلاد مطية...
سيبقى لك قدر ودون القلامة
لقد هزلت لما راينا دويلة...
تعامل مغربا بكل تعنت
كانها من دون البلاد كويكب...
يدور ولن يفنى على متفتت
احذرك يا تونس من تكبر...
ومهما يكن فيك من الكبر تبهت
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9
11 - ابن سوس المغربي،الخبث الأربعاء 04 مارس 2020 - 23:11
أولآ كورونا أتى من الجهة الشرقية للقارة الأفريقية و للمغرب أي الصين ايطاليا وغيرهم ولم يأتي من غرب خريطة العالم، أن الإخوة في تونس يلعبونها بخبث ومكر لماذا المغرب لم يمنع جماهير النجم الساحلي من حضور مبارة الاياب في السبت الماضي و انا كنت في الملعب بقدر عددهم بأكثر من 1000 مشجع ؟ إذا كانو يخافون من كورونا فا كأن عليهم منع حتى جمهورهم الذي سا بكون بآلاف القصة و ما فبها يا سادة أن مسؤولي الأندية التونسية ضغطو على حكومتهم لكي تمنع حضور جمهور ودادي و جمهور الزمالك حتى لا يشهدو على التزوير ظلم الحكام والجماهير المتعصبة التي تريد استفراد بالفرق المغربية و المصرية بالضغط ة الاستفزاز وحرمان جمهورهم من مساندتهم
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0
12 - ali الأربعاء 04 مارس 2020 - 23:13
يبدو ان صاحب التعليق الاول والثاني اختلط عليهم المقال بمقال قديم .ربما مبارات الجيش الاخيرة مع الرجاء اظن
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1
13 - مغترب رجاوي بيضاوي الأربعاء 04 مارس 2020 - 23:28
ادا ماتدكرنا المقال الدي نشرته هسبريس بالامس بخصوص مطالبة جماهير الترجي بالحضور بكثافة وملئ الملعب باللون الاصفر والاحمر خلال مقابلتها المقبلة مع الزمالك المصري فاننا سنفهم ولن نستغرب هادا القرار لان تونس لها امل في قلب الطاولة على الزمالك المصري والوداد البيضاوي وولا تهمها الطريقة بقدر ماتهمها الغاية وهي قلب الطاولة لانها عاشت اسبوعا اسودا بهزيمة عملاقيها الترجي والنجم الساحلي لهادا فحتى الجماهير المصرية الزملكاوية ستتاثر بهاته الحرب النفسية والغير اخلاقية لكن تونس نسيت ان المقابلة تلعب بارجل اللاعبين وليس بارجل الجماهير
اصلا تونس والمغرب تم تسجيل فقط حالة اصابه بقيروس كورونا وليس هادا بمبرر لمنع الجماهير والمعاملة بالمثل التي كانت يتشدق بها جماهير النجم الساحلي هنا بالبيضاء,كما انه كان الاجدر بحكومة تونس منع جماهيرها الكثيفة من حضور الملعب حتى لا يزيد انتشار المرض مادامت هي كدلك دولة موبوءه ,هادا هو الصواب لو كان كورونا هو السبب لكن وكما يقول المثل::
ادا اطعمت الكريم ملكته,وادا اكرمت اللئيم تمردا
بالتوفيق للرجاء والوداد والزمالك ونهضة بركان والحسنية
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2
14 - الراصد الخميس 05 مارس 2020 - 00:41
المغرب داءما يتعامل بحسن نية وينظر للأشقاء التوانسة كإخوة اعتبارا للروابط المتعددة التي تجمعنا، منذ القدم ،لكن يؤسفني وعمري الآن يتجاوز الستين ومواكب لجميع الأحداث الثناءية بين البلدين أن أرى التوانسة يعاملون المغاربة معاملة دونية بدءا بالطلبة المغاربة هناك الى التغاضي عن شرعية المغرب في صحراءه حيث السياسة عندهم كالحرباء ، داءما اللون الرمادي لأجل منفعتهم لا غير، أما النشاط الرياضي فيجندون له كل الوساءل للسطو على البطولات، زيادة على أنهم ليس لهم حضور وازن في إفرقيا بالنسبة للإقتصاد، الشيىء الذي يجعلهم يقتنصون الفرص من زاوية الرياضة، للهيمنة على التمثيليات هناك، لأنهم يعرفون جيدا بأن بلدهم رقعته صغيرة مما يعولون على الرياضة لإشعاع بلدهم، مدعومين بصحافتهم اامهيمنة على بين سبور القطرية، وما فريق الترشي لديهم سوى نموذج وصلت بهم الوقاحة ليجعلوا منه دولة كما يدعون، ومع ما تفضلت به كان على اللجنة المكلفة بالمسابقات أن تراجع ما سرقوه من ألقاب سابقا، حسب الشهادة من طرف واحد من اللصوص لديهم الذي فجرها في إحدى الندوات، لذا ليسوا جديربن بالإحترام، والأتي سيجعلهم يركعون ويهادنون كما يفعلون داءما.
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