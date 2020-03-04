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كُتّاب وآراء
تونس توقف تقاطر جمهور الوداد بسبب "كورونا"
قال عبد اللطيف المكي، وزير الصحة التونسي، إن الجماهير الأجنبية المتواجدة سلفا في تونس هي وحدها من يمكنها حضور المباريات الدولية المقامة في البلاد، قبل 3 أيام فقط من موعد مباراة الوداد الرياضي ومضيفه، النجم الساحلي التونسي، لحساب إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وأكد المكي، في ندوة صحافية عقدها مساء الأربعاء في مقر رئاسة الحكومة، عقب اجتماع لجنة المتابعة الوزارية، أن هذه الأخيرة اتخذت جملة من القرارات؛ من بينها أن تقتصر التظاهرات الرياضية الدولية التي تحتضنها تونس في شهر مارس على حضور الجمهور التونسي فقط، بالإضافة إلى الجمهور الضيف الموجود سلفا في تونس، ومنع دخول الجماهير القادمة من دول تشهد تفشيا لهذا المرض من دخول تونس.
ومن جهتها، نشرت الحكومة التونسية بلاغا تؤكد فيه إجراء المقابلات الدولية بحضور الجماهير التونسية، مع الاكتفاء بالجماهير الرياضية للفريق الضّيف التي حلّت مسبقا بتونس.
وتواصلت "هسبورت" مع حسن طارق، سفير المغرب في تونس، للاستفسار أكثر حول الموضوع، حيث أكد توصل السفارة بالتدابير المذكورة؛ فيما استفسرت حول نقاط معينة خاصة بالجماهير "الودادية" المتنقلة إلى سوسة، قبل إصدار بلاغ في الموضوع.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
كم من ضارة نافعة.
لماذا تظن تونس انها بلد متقدم وهي بحجم كبة الصوف
لقد هزلت
لا معاملة حسنة ولا استقبال في المستوى
من يظنون انفسهم هونكونغ او سنغفورة
يقول الشاعر:
تعاليت يا شر البلاد مطية...
سيبقى لك قدر ودون القلامة
لقد هزلت لما راينا دويلة...
تعامل مغربا بكل تعنت
كانها من دون البلاد كويكب...
يدور ولن يفنى على متفتت
احذرك يا تونس من تكبر...
ومهما يكن فيك من الكبر تبهت
لماذا تظن تونس انها بلد متقدم وهي بحجم كبة الصوف
لقد هزلت
لا معاملة حسنة ولا استقبال في المستوى
من يظنون انفسهم هونكونغ او سنغفورة
يقول الشاعر:
تعاليت يا شر البلاد مطية...
سيبقى لك قدر ودون القلامة
لقد هزلت لما راينا دويلة...
تعامل مغربا بكل تعنت
كانها من دون البلاد كويكب...
يدور ولن يفنى على متفتت
احذرك يا تونس من تكبر...
ومهما يكن فيك من الكبر تبهت
اصلا تونس والمغرب تم تسجيل فقط حالة اصابه بقيروس كورونا وليس هادا بمبرر لمنع الجماهير والمعاملة بالمثل التي كانت يتشدق بها جماهير النجم الساحلي هنا بالبيضاء,كما انه كان الاجدر بحكومة تونس منع جماهيرها الكثيفة من حضور الملعب حتى لا يزيد انتشار المرض مادامت هي كدلك دولة موبوءه ,هادا هو الصواب لو كان كورونا هو السبب لكن وكما يقول المثل::
ادا اطعمت الكريم ملكته,وادا اكرمت اللئيم تمردا
بالتوفيق للرجاء والوداد والزمالك ونهضة بركان والحسنية