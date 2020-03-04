تونس توقف تقاطر جمهور الوداد بسبب "كورونا"

هسبورت - آمال لكعيدا

قال عبد اللطيف المكي، وزير الصحة التونسي، إن الجماهير الأجنبية المتواجدة سلفا في تونس هي وحدها من يمكنها حضور المباريات الدولية المقامة في البلاد، قبل 3 أيام فقط من موعد مباراة الوداد الرياضي ومضيفه، النجم الساحلي التونسي، لحساب إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد المكي، في ندوة صحافية عقدها مساء الأربعاء في مقر رئاسة الحكومة، عقب اجتماع لجنة المتابعة الوزارية، أن هذه الأخيرة اتخذت جملة من القرارات؛ من بينها أن تقتصر التظاهرات الرياضية الدولية التي تحتضنها تونس في شهر مارس على حضور الجمهور التونسي فقط، بالإضافة إلى الجمهور الضيف الموجود سلفا في تونس، ومنع دخول الجماهير القادمة من دول تشهد تفشيا لهذا المرض من دخول تونس.

ومن جهتها، نشرت الحكومة التونسية بلاغا تؤكد فيه إجراء المقابلات الدولية بحضور الجماهير التونسية، مع الاكتفاء بالجماهير الرياضية للفريق الضّيف التي حلّت مسبقا بتونس.

وتواصلت "هسبورت" مع حسن طارق، سفير المغرب في تونس، للاستفسار أكثر حول الموضوع، حيث أكد توصل السفارة بالتدابير المذكورة؛ فيما استفسرت حول نقاط معينة خاصة بالجماهير "الودادية" المتنقلة إلى سوسة، قبل إصدار بلاغ في الموضوع.