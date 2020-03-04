جامعة كرة القدم تقرر إجراء مباريات بلا جمهور

هسبريس من الرباط

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن قرارها بإجراء جميع المباريات، في مختلف المسابقات الكروية بجميع فئاتها، بدون جمهور، اعتبارا من اليوم الأربعاء، "وذلك في إطار حرصها على سلامة أسرة كرة القدم من لاعبين ومدربين ومسيرين وجماهير وبتنسيق مع الجهات المختصة".

كما دعت الجامعة في بلاغ صادر عنها كلا من العصبة الوطنية الاحترافية الوطنية لكرة القدم، العصبة الوطنية لكرة القدم هواة، العصبة الوطنية لكرة القدم المتنوعة، والعصبة الوطنية كرة القدم النسوية، إلى التقيد بهذا القرار.