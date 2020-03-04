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الرئيسية | رياضة | جامعة كرة القدم تقرر إجراء مباريات بلا جمهور

جامعة كرة القدم تقرر إجراء مباريات بلا جمهور

جامعة كرة القدم تقرر إجراء مباريات بلا جمهور
هسبريس من الرباط
الأربعاء 04 مارس 2020 - 21:40

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن قرارها بإجراء جميع المباريات، في مختلف المسابقات الكروية بجميع فئاتها، بدون جمهور، اعتبارا من اليوم الأربعاء، "وذلك في إطار حرصها على سلامة أسرة كرة القدم من لاعبين ومدربين ومسيرين وجماهير وبتنسيق مع الجهات المختصة".

كما دعت الجامعة في بلاغ صادر عنها كلا من العصبة الوطنية الاحترافية الوطنية لكرة القدم، العصبة الوطنية لكرة القدم هواة، العصبة الوطنية لكرة القدم المتنوعة، والعصبة الوطنية كرة القدم النسوية، إلى التقيد بهذا القرار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - محمد الجابر الأربعاء 04 مارس 2020 - 21:43
لو فعلا حاله وااااحده في المغرب لما فعلو ماااا كتب في هدا الخبر، اضن ان المشكل و العدد كبيييير
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2 - Mohamed الأربعاء 04 مارس 2020 - 21:44
ماالفرق بين الجماہير في الملعب والمقاہي
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3 - nabil الأربعاء 04 مارس 2020 - 21:47
أحسن خبر سمعت في 2020.
نرتاحو شوية من الشغب
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