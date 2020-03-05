الزمالك المصري يكافئ المغربي أشرف بنشرقي

هسبورت - أوعنا بلعيد

حصد الدولي المغربي أشرف بنشرقي، نجم الزمالك المصري لكرة القدم ثمار جهده وتألقه اللافت بقميص ناديه منذ بداية الموسم الحالي سواء بالدوري المحلي أو بمسابقة دوري أبطال إفريقيا وكأس "السوبر" الإفريقي.

واختير المهاجم المغربي المتألق كأفضل لاعب في نادي الزمالك عن شهر فبراير المنصرم بعد المستوى الكبير والعروض التي بصم عليها فوق أرضية الميدان لاسيما قيادته المجموعة بنجاح أمام كبار القارة السمراء في مسابقتي السوبر الإفريقي ودوري الأبطال.

وأعلن الزمالك عبر صفحته الرسمية على الموقع الاجتماعي "فايسبوك" عن اختيار بنشرقي، كأفضل لاعب في الفريق عن الشهر الماضي، بعد أن قاد المجموعة إلى تحقيق لقبين في فترة وجيزة أمام الترجي الرياضي التونسي في "السوبر" الإفريقي الذي أقيم بقطر، وأمام الغريم الأزلي الأهلي برسم "السوبر" المصري خلال المباراة التي جرت بالإمارات.

وتألق المهاجم السابق لفريقي المغرب الفاسي والوداد الرياضي بشكل لافت خلال المباراة التي جمعت ناديه بالترجي التونسي بكأس "السوبر" الإفريقي حيث سجل هدفين منح بهما الفوز لفريقه بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يعود نفس اللاعب ويقود المجموعة إلى تأكيد تفوقها على نادي باب سويقة في مسابقة دوري الأبطال الإفريقية.

وكان عنوان بنشرقي أمام الترجي هو التألق، وذلك بعدما قاد المجموعة إلى تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف في لقاء الذهاب بدور الثمانية بعدما سجل الهدف الثاني للأبيض المصري في الدقيقة 71 كما اصطاد ركلة جزاء ترجمها اللاعب محمود علاء إلى هدف عند الدقيقة 90+3 بينما سجل المغربي الآخر محمد أوناجم الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 31، فيما سجل هدف الترجي الوحيد اللاعب عبد الرؤوف بن غيت في الدقيقة 27.

كما حقق بنشرقي لقب "السوبر" المصري الشهر المنصرم والذي جاء على حساب الغريم الأزلي الأهلي، بالإضافة إلى عروضه الكبيرة في مسابقة الدوري المحلي وقيادته الزمالك إلى احتلال المركز الرابع في جدول الترتيب.

وفي سياق متصل، خاض ممثل الكرة المصرية أول تدريباته بتونس اليوم الأربعاء، على الملعب الفرعي برادس، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي بعد غد الجمعة، في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.

وبدأ مران الفريق بجلسة للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون مع طاقمه المساعد، شرح خلالها برنامج المران قبل الأخير لمواجهة الترجي خلال مواجهة لن تقبل القسمة على إثنين وينتظر أن تشهد إثارة ما بعدها إثارة منذ الدقائق الأولى.

وخاض المغربي محمد أوناجم تدريبات تأهيلية على هامش المران الجماعي بسبب شكواه من آلام في الركبة، بينما أدى باقي اللاعبين تدريبات الكرة بشكل طبيعي، وبدا تركيز المدرب الفرنسي واضحا على الكرات العرضية.