"الجيش الملكي" يستنفر لاعبيه قبل ديربي الرباط‬

أوعنا بلعيد

يستعد فريق الجيش الملكي لكرة القدم للمباراة القوية التي ستجمعه بجاره الفتح الرياضي، يوم السبت المقبل، على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، برسم الجولة العشرين من مسابقة الدوري المغربي الاحترافي.

وأجرى الفريق العسكري تداريبه، أمس الأربعاء، بالمركز العسكري، بعدما رفض المدرب عبد الرحيم طاليب تمتيع لاعبيه بفترة راحة عقب خوضهم لقاء سريع واد زم، ضمن الأسبوع الـ19 بالملعب البلدي للفريق المضيف.

وقرر الطاقم التقني للجيش الملكي الاستعداد بشكل مكثف لديربي العاصمة أمام الفتح، إذ ترغب مكونات العساكر في العودة إلى سكة الانتصارات بعد التعادل لمرتين على التوالي في الجولات الأخيرة برسم الدوري أمام أولمبيك أسفي (1-1) وواد زم (2-2).

ويحتل الجيش الملكي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 30 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الفتح الرباطي المحتل للمركز الخامس.