مدرب النادي المصري يتخوّف من نهضة بركان

هسبريس - د.ب.أ

أكد طارق العشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، أنه تولى تدريب الفريق في ظرفية صعبة، خاصة أن الحالة النفسية للاعبين كانت صعبة للغاية بسبب النتائج السلبية التي حققوها والتي كان آخرها الخسارة أمام المقاولين العرب في الكأس برباعية نظيفة.

ويستعد النادي المصري لمواجهة مضيفه نهضة بركان المغربي، يوم الأحد المقبل، في إياب دور الثمانية ببطولة كأس الاتحاد الإفريقي. وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت في مصر، انتهت بالتعادل 2ـ2.

وقال العشري: "توليت الفريق في توقيت صعب. كان أمامنا تحدّ كبير في مباراتي نهضة بركان، المباراة الأولى انتهت بالتعادل بهدفين؛ ويتبقى المواجهة الحاسمة التي ستحدد الفريق المتأهل للدور قبل النهائي ببطولة الكونفدرالية الإفريقية".

وأضاف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، في تصريحات صحافية، أن "اللاعبين ظهروا بمستوى جيد في مباراة الذهاب، خاصة في خط الدفاع الذي تحمل المسؤولية على الرغم من الغيابات التي يعاني منها الفريق".

وأوضح المتحدث ذاته: "الحارسان أحمد عبدالفتاح ومحمد شحاتة تحملا أيضا المسؤولية في توقيت صعب، في ظل إصابة الحارس الأساسي أحمد مسعود، وأتمنى من الجماهير مساندتهما".

وأضاف: "اللاعبون لياقتهم البدنية ضعيفة للغاية، الأمر الذي جعلني أقوم بزيادة الجرعات التدريبية للاعبين في الأيام الماضية، وحاليا نتدرب على فترتين، حتى يستعيد اللاعبون لياقتهم في أسرع وقت".

وأكمل طارق العشري: "اجتمعت مع اللاعبين عقب وصولنا إلى المغرب، أكدت لهم أننا سنحارب من أجل التأهل إلى الدور قبل النهائي، ولم نفقد الأمل، وسنبذل أقصى جهد لنا من أجل التأهل".

وتابع: "الظهير الأيسر بهاء مجدي، حتى الآن، لم يتماثل للشفاء من الاصابة؛ ولكنني حرصت على اصطحابه معنا إلى المغرب من أجل تجهيزه للمباريات المقبلة".

وذكر أيضا: "لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري ضغطت مباريات الفريق خلال شهر مارس، وهذا يحتاج إلى عدد كبير من اللاعبين، حتى نستطيع خوض تلك المواجهات في وقت قصير".

وأردف العشري: "حتى الآن، لم أفرض أسلوبي وطريقة لعبي على اللاعبين لضيق الوقت، والأداء الذي ظهر عليه الفريق في مباراة نهضة بركان مجرد بداية".

وختم مدرب النادي المصري بقوله: "أتمنى من الجماهير مساندة اللاعبين في الفترة المقبلة، وهم قادرون على إعادة الفريق إلى المسار الصحيح".