نهضة الزمامرة تدك شباك أولمبيك آسفي بثلاثية

هسبريس من الرباط

انهزم فريق أولمبيك آسفي أمام ضيفه فريق نهضة الزمامرة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس على أرضية ملعب المسيرة بآسفي برسم منافسات الدورة ال19 للبطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول في كرة القدم.

وسجل أهداف فريق نهضة الزمامرة عبد الصمد المباركي بواسطة ضربة جزاء(د60) وابراهيم البحري (د68) وسعد اللمطي (د72)، فيما سجل هدف أولمبيك آسفي أيوب الكعداوي (د29).

وحل فريق نهضة الزمامرة بعد هذا الفوز في المركز العاشر برصيد 23 نقطة، فيما تراجع فريق أولمبيك آسفي إلى المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة.