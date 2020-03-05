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كُتّاب وآراء
الإيجابية تواكب وصول بعثة الرجاء إلى لوبومباشي
حطت بعثة الرجاء الرياضي، مساء اليوم، إلى لوبومباشي الكونغولية، في رحلة استغرقت أزيد من 6 ساعات، وعرفت توقفاً بالكاميرون قبل استكمال السفر، تمهيداً لمواجهة تي.بي مازمبي الكونغولي، السبت المقبل، لحساب إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وعرفت الرحلة أجواءً إيجابية في أوساط مكونات الفريق "الأخضر"، الذين يستحضرون طيلة فترة ما قبل المباراة ضرورة العودة من لوبومباشي بنتيجة إيجابية والتأهل إلى نصف نهائي "العصبة".
وتلقى مهاجم الفريق، بين مالانغو، خبر حكم الاتحاد الدولي لكرة القدم بتغريمه ما يناهز 300 مليون سنتيم في نزاعه مع فريقه السابق، تي بي مازمبي، بطريقة إيجابية، بعيداً عن التشنجات التي قد تؤثر على معنوياته قبل المباراة.
جدير بالذكر أن الرجاء الرياضي كان قد انتصار في مباراة الذهاب، الجمعة الماضي، بثنائية نظيفة من تسجيل كل من بن مالانغو وبدر بانون.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
الأمل الوحيد والمتنفس الوحيد لفرحة الشعب المغربي هو كرة القدم فقط لا شيء آخر يذكر .........