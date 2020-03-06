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الرئيسية | رياضة | مسؤول ياباني يؤكد استحالة إلغاء أولمبياد طوكيو

مسؤول ياباني يؤكد استحالة إلغاء أولمبياد طوكيو

مسؤول ياباني يؤكد استحالة إلغاء أولمبياد طوكيو
هسبريس - رويترز
الجمعة 06 مارس 2020 - 11:30

قال يوشيرو موري رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو الصيفي 2020، اليوم الجمعة، إن مراسم تسلم الشعلة الأولمبية في اليونان يوم 19 مارس الجاري ستتم دون مشاركة أطفال المدارس كما كان مخططا لها بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف المسؤول الياباني أن أطفال المدارس لن يشاركوا أيضا في مراسم استقبال الشعلة لدى وصولها إلى اليابان في 20 من الشهر الجاري لنفس السبب.

وردا على سؤال حول احتمال إلغاء الدورة بسبب الفيروس قال موري "مستحيل."

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