خاليلودزيتش يستدعي 49 لاعبا لتعزيز صفوف "أسود الأطلس"

هسبريس من الرباط

أعلن الناخب الوطني وحيد خاليلودزيتش، اليوم الجمعة، عن اللائحة الأولية الموسعة للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، استعدادا للمباراتين اللتين سيخوضهما أمام منتخب إفريقيا الوسطى، برسم الجولتين الثالثة والرابعة عن المجموعة الخامسة من الإقصائيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم (الكاميرون 2021).

وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن اللائحة الأولية الموسعة للمنتخب الوطني، الذي سيدخل في تجمع إعدادي ما بين 23 و31 مارس الجاري تضم 49 لاعبا.

وفي مايلي لائحة بأسماء اللاعبين الذين تمت المناداة عليه.

1- أنس الزنيتي الرجاء الرياضي

2- هشام المجهد اتحاد طنجة

3- منير المحمدي الكجوي مالقا الإسباني

4- أحمد رضا التكناوتي الوداد الرياضي

5- ياسين بونو اشبيلية اسباني

6- فؤاد شفيق ديجون الفرنسي

7- عصام شباك مالطيا سبور التركي

8- نصير المزراوي أجاكس أمستردام الهولندي

9- بدر بانون الرجاء الرياضي

10- غانم سايس ولفرهامبتون الإنجليزي

11- جواد ياميق سرقسطة الإسباني

12- سامي ماي سانت ترويدينس البلجيكي

13- نايف أكرد ديجون الفرنسي

14- يونس عبد الحميد سطاد ريمس الفرنسي

15- زهير فضال ريال بتيس الإسباني

16- حمزة منديل ديجون الفرنسي

17 - عبد الكريم باعدي حسنية أكادير

18- نبيل درار فيرنبخشه التركي

19- أمير ابسلم ألمير سيتي الهولندي

20- عبد الحميد صابيري بادربورن الألماني

21- إدريس الصديقي فيليم 2 الهولندي

22- سفيان أمرابط هولاس فيرونا الإيطالي

23- يحيى جبران الوداد الرياضي

24- محمد علي بامعمر الجيش الملكي

25- أيمن برقوق دوسلدورف الألماني

26- فيصل فجر خيطافي الإسباني

27- وليد الكارتي الوداد الرياضي

28- عادل تاعرابت بنفيكا البرتغالي

29 - سليم أملاح ستندار دولييج البلجيكي

30- نسيم بوجلاب شالكه 04 الألماني

31- سفيان كيين ساليرنيتانا الإيطالي

32- أسامة طنان فيتيس أرنهيم الهولندي

33- ياسين بنرحو نيم الفرنسي

34- يونس بلهندة غلطة سراي التركي

35- حكيم زياش أجاكس أمستردام الهولندي

36- أشرف حاكمي بروسيا دورتموند الألماني

37- نور الدين أمرابط النصر السعودي

38- محمد غرس الله سالفون براتيسلافا السلوفاكي

39- المهدي كارسيلا سطندار دولييج البلجيكي

40- أسامة الإدريسي أزيد ألكمار الهولندي

41- رفيق زخنيني توينتي الهولندي

42- سفيان بوفال ساوثهامبتون الإنجليزي

43- أشرف بنشرقي الزمالك المصري

44- كريم البركاوي حسنية أكادير

45- وليد أزارو الاتفاق السعودي

46- رشيد العليوي انجي الفرنسي

47- يوسف العربي أولمبياكوس اليوناني

48- يوسف النصيري اشبيلية الإسباني

49- أمين حارث شالكه 04 الألماني