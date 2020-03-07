سلامي: "الهجوم قبل الدفاع" في ملعب مازمبي

هسبورت - حمزة اشتيوي

أكد الإطار الوطني جمال سلامي، مدرب فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، أنه سيبحث عن تسجيل الأهداف، خلال مباراة فريقه أمام مضيفه تي بي مازيمبي الكونغولي، اليوم السبت، لحساب إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال سلامي، في الندوة الصحافية التي تسبق المباراة: "لا أُخفيكم سرا إن قُلت لكم إننا جئنا هنا من أجل تسجيل الأهداف"، في إشارة منه إلى أنه لن يركن إلى الدفاع خلال هذا اللقاء، بعد فوزه ذهابا بهدفين دون مقابل.

وأوضح الإطار الوطني: "نتوفر على خطة للمباراة قد تتغير في أي لحظة؛ لأننا سنُواجه فريقا قويا استعاد بعض لاعبيه، ومعروف بصلابته داخل ميدانه وأمام جمهوره".

وأضاف سلامي: "محبو كرة القدم يُفضلون حضور اللاعبين الجيدين ولا نخشى أي لاعب، مبوتو لاعب متميز؛ لكننا نمتلك الطريقة الجيدة للحد من خطورته، مع ترجمة الفرص التي تُتاح لنا إلى أهداف".

وأبرز المتحدث ذاته: "أعتقد أن القرار الذي تلقيناه يوم الخميس إيجابي بالنسبة لنا، بعدما أكدت "الفيفا" أن مالانغو لاعبا لفريق الرجاء بصفة نهائية، هذا اللاعب إلى جانب زميله في الفريق فابريس نغوما بمثابة سفيرين يُفتخر بهما بالنسبة لجمهورية الكونغو الديمقراطية".

وتابع مدرب "النسور": "مباراة يوم السبت سيُديرها حكم صاحب خبرة كبيرة، وسبق له أن أشرف على العديد من المباريات المهمة، ونحن نعلم أن قوانين "الفيفا" تُعاقب على تضييع الوقت؛ لكن هوية الرجاء معروفة بلعب كرة جميلة واحترام اللعبة، غدا ستُشاهدون فريقنا يلعب بشكل جيد ويستحق تصفيقاتكم".

وسيُحاول فريق الرجاء العودة بنتيجة إيجابية أمام مضيفه مازيمبي خلال المباراة التي ستجمعهما بمدينة لوبومباشي، من أجل اقتلاع بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي من المسابقة، علما أن لقاء الذهاب انتهى لصالح رفاق العميد محسن متولي بهدفين دون مقابل.

يُشار إلى أن مباراة الرجاء ومازيمبي ستجرى اليوم السبت، بداية من الساعة الثانية بعد الزوال.