300 تذكرة لجمهور الرجاء لمتابعة قمة لوبومباشي

هسبورت من الرباط

خصصت اللجنة المنظمة لمباراة تي بي مازيمبي الكونغولي والرجاء الرياضي، 300 تذكرة لجمهور الفريق "الأخضر"، لمتابعة المباراة التي تدخل برسم إياب دور ربع نهائي عصبة الأبطال الإفريقية.

وتجدر الإشارة إلى أن النسور "الخضر" كانوا قد خاضوا آخر حصة تدريبية اليوم في الملعب الذي سيحتضن مباراة الغد، وعرفت حضور جميع اللاعبين.