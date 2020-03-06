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الرئيسية | رياضة | 300 تذكرة لجمهور الرجاء لمتابعة قمة لوبومباشي

300 تذكرة لجمهور الرجاء لمتابعة قمة لوبومباشي

300 تذكرة لجمهور الرجاء لمتابعة قمة لوبومباشي
هسبورت من الرباط
الجمعة 06 مارس 2020 - 20:10

خصصت اللجنة المنظمة لمباراة تي بي مازيمبي الكونغولي والرجاء الرياضي، 300 تذكرة لجمهور الفريق "الأخضر"، لمتابعة المباراة التي تدخل برسم إياب دور ربع نهائي عصبة الأبطال الإفريقية.

وتجدر الإشارة إلى أن النسور "الخضر" كانوا قد خاضوا آخر حصة تدريبية اليوم في الملعب الذي سيحتضن مباراة الغد، وعرفت حضور جميع اللاعبين.

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1 - GR 73 الجمعة 06 مارس 2020 - 20:29
بالتوفيق لفريقي المفضل الرجاء البيضاوي وحظ سعيد لباقي الفرق الوطنية المغربية المشاركة في باقي المحافل القارية والعربية والدولية
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