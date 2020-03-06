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كُتّاب وآراء
المغرب التطواني يتغلب على يوسفية برشيد بثنائية
تغلب فريق المغرب التطواني لكرة القدم، بثنائية نظيفة على حساب ضيفه يوسفية برشيد في مباراة الجولة 20 من منافسات الدوري الاحترافي التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة، بملعب سانية الرمل بتطوان.
وسجل عبد اللاي سيسيكو، الهدف الأول للفريق التطواني في حدود الدقيقة 21، قبل أن يعزز مصطفى اليوسفي، النتيجة بهدف ثان في حدود الدقيقة 51، ليحسم بذلك "الماط" النقاط الكاملة للنزال.
وأضاف المغرب التطواني ثلاث نقاط ثمينة لرصيده بعد هذا الفوز، إذ بلغ رصيده النقطة 28 في الصف السادس مناصفة مع الرجاء، فيما جمدت الهزيمة رصيد يوسفية برشيد في حدود 24 نقطة بالمركز التاسع.