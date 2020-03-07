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كُتّاب وآراء
"الكاف" توصي بفرض "الويكلو" أو إلغاء المباريات
نشرت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بلاغاً أكدت فيه أن الجهاز القاري يتابع باهتمام كبير تطور الوضع بخصوص وباء "كورونا" المنتشر عبر العالم، والمسجل في 8 دول إفريقية، مؤكدةً أنها كلفت لجنتها الطبية بمراقبة تطور هذا المرض ووضع تدابير لحماية صحة اللاعبين وجميع الفاعلين في اللعبة.
وأضاف البلاغ أنه تم تشكيل فريق، تحت وصاية "الكاف"، مكون من خبراء من مختلف المجالات، وخاصة منها الطبية، لتتبع صحة اللاعبين وأفراد أسرة كرة القدم الإفريقية.
وزاد البلاغ "لسنا قلقين، ولكننا نظل متيقظين فيما يتعلق بالمباريات والبطولات الجارية والمقبلة مثل دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية ونهائيات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي ستقام في في الكاميرون في الفترة من 4 إلى 25 أبريل 2020".
ولفت "الكاف" إلى أنه يمكن إجراء مباريات بدون جمهور أو تأجيلها أو حتى إلغائها إذا تطلب الأمر ذلك، بالتوافق مع الدول المعنية، مضيفاً أن الفريق المكون من الخبراء هو على اتصال مستمر بالدول التي تستضيف المباريات عن المنافسات الإفريقية.
جدير بالذكر أن الكاميرون، المستضيفة لنهائيات "الشان"، سجلت اليوم أول حالة إصابة بفيروس "كورونا"، علماً أن 8 دول إفريقية عرفت تسجيل حالات إصابة بالوباء بأعداد متفاوتة، ويتعلق الأمر بكل من مصر، الجزائر، تونس، المغرب، نيجيريا، السنغال، الكاميرون وجنوب إفريقيا.