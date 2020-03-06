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كُتّاب وآراء
الترجي يهزم الزمالك ويودع دوري أبطال إفريقيا
ودع فريق الترجي التونسي، حامل لقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، منافسات البطولة ، رغم فوزه على الزمالك المصري 1 / صفر، اليوم الجمعة، في إياب دور الثمانية من المسابقة.
وخرج الترجي من المسابقة بعد تفوق الزمالك بمجموع المباراتين 3 / 2، حيث فاز الأخير في مباراة الذهاب 3 / 1 في القاهرة.
وسجل بلال بن ساحة هدف المباراة الوحيد للترجي في الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء.
وسيواجه الزمالك في الدور قبل النهائي، الفريق الفائز من مواجهة مازيمبي الكونغولي والرجاء البيضاوي المغربي، والتي تقام غدا السبت، حيث فاز الفريق المغربي 2 / صفر في الدار البيضاء يوم الجمعة الماضي