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الرئيسية | رياضة | إعادة مبالغ تذاكر المباريات إلى الجماهير السعودية

إعادة مبالغ تذاكر المباريات إلى الجماهير السعودية

إعادة مبالغ تذاكر المباريات إلى الجماهير السعودية
هسبريس - د.ب.أ
السبت 07 مارس 2020 - 11:30

قررت وزارة الرياضة السعودية التنسيق مع أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، لإعادة المبالغ التي دفعها المشجعون لشراء تذاكر حضور المباريات المقبلة، حسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية اليوم السبت.

وجاء ذلك بعد قرار الوزارة الذي أعلنته أمس الجمعة، ويقضي بتعليق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية في كافة الألعاب اعتبارا من اليوم السبت وحتى إشعار آخر في إجراء وقائي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد- 19).

وأعلنت شركة "صلة" الرياضية، المسوق الحصري لتذاكر مباريات فريق الهلال، إعادة مبالغ تذاكر مواجهة الفريق مع ضيفه الاتفاق المقررة مساء اليوم على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وذكرت " صلة "عبر حسابها الرسمي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" :"بناء على قرار تعليق الحضور الجماهيري في المنافسات الرياضية المحلية، ستتم إعادة مبلغ تذاكر مباراة الهلال والإتفاق لمن قام بشراء التذاكر، حيث سيتم إعادة المبلغ خلال 10 أيام عمل".

ويستضيف الهلال فريق الاتفاق في ختام مباريات الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يحل النصر ضيفا على الفيصلي اليوم أيضا في الجولة نفسها.

ويتصدر الهلال جدول الدوري برصيد 47 نقطة وبفارق خمس نقاط أمام أقرب منافسيه النصر صاحب المركز الثاني، بينما يحتل الاتفاق المركز العاشر برصيد 26 نقطة والفيصلي المركز السادس برصيد 31 نقطة.

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