دورتموند يفاوض بديل حكيمي تحسبا لعودته للريال

أوعنا بلعيد

يرغب مسؤولو ريال مدريد الإسباني لكرة القدم في استعادة خدمات الدولي المغربي أشرف حكيمي، الذي ستنتهي فترة إعارته إلى بوروسيا دورتموند الألماني بنهاية الموسم الحالي.

وحسب صحيفة "شبورت بيلد" الألمانية، نقلا عن تقارير فرنسية، فإن إدارة الفريق الألماني تواصل بحثها في الملاعب الأوروبية عن ظهير أيمن جديد، تحسبا لخسارة نجم فريقها أشرف حكيمي لصالح النادي الملكي بنهاية الموسم.

وأضافت المصادر نفسها أن دورتموند بدأ بالفعل مفاوضاته مع البلجيكي توماس مونييه، الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان، لضمه الصيف المقبل ليكون بديل النجم المغربي الشاب الذي بات مطلوبا بقوة في ناديه الميرنغي.

ويرتقب أن يحصل أسود الفيستفال على خدمات اللاعب البالغ من العمر 28 عاما بشكل مجاني، لأن عقده سينتهي مع نادي العاصمة الفرنسية بنهاية الموسم الجاري.

كما يفاوض دورتموند اللاعب توماس مونييه في ظل اقتراب نهاية رحلة الظهير البولندي المخضرم لوكاس بيشتشيك داخل ملعب سيجنال إيدونا بارك، لاسيما مع تقدمه في العمر وبلوغه 34 عامًا، بالإضافة إلى أن عقده ينتهي مع "أسود الفيستيفال" بنهاية الموسم الحالي، وهناك احتمال لعدم تمديده.