تدخل رئيس النصر يحل "أزمة حمد الله والمدرب"

أوعنا بلعيد

أكدت تقارير صحافية سعودية وجود تقارب في وجهات النظر بين البرتغالي روي فيتوريا، مدرب نادي النصر السعودي لكرة القدم، والمهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله، نجم الفريق، على خلفية الأزمة التي نشبت بين الطرفين.

وحسب مصادر سعودية، بالإضافة إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن إدارة نادي النصر السعودي، برئاسة صفوان السويكت، تكثف جهودها بالتنسيق مع الطاقم الفني للفريق بقيادة المدرب البرتغالي لاحتواء الأزمة التي فجرها عبد الرزاق حمد الله أول أمس الجمعة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن التدخلات الشرفية ساهمت في إنهاء الأزمة التي نشبت بين اللاعب ومدربه، والتي تفجرت خلال الساعات الأخيرة، ما دفع المدرب البرتغالي إلى استبعاد مهاجمه من قائمة الفريق المغادرة للمجمعة.

كما كان مقررا أن يتم الخصم من راتب اللاعب بسبب تأخره في العودة من الولايات المتحدة الأميركية إلى الرياض، والتي كانت مفترَضة يوم الإثنين، ولكنه ومن دون إذن لم يصل إلا الثلاثاء.

بينما أوضحت مصادر أخرى أن المهاجم السابق لفريق أولمبيك أسفي رفض مرافقة بعثة الفريق المغادرة إلى المجمعة، لملاقاة الفيصلي اليوم السبت، ضمن الجولة الـ21 من دوري المحترفين السعودي.

ولجأ هداف الدوري السعودي للمحترفين إلى هذا الموقف ليسجل اعتراضه على قرار إدارة الكرة بالنادي خصم 15% من مستحقاته، عقوبة له على عدم التزامه بتسجيل الحضور والانصراف عبر جهاز البصمة.

كما عطل النجم المغربي حسابه الشخصي على "تويتر"، بعدما ألغى متابعة رئيس النادي، صفوان السويكت، الذي سمح له بالخروج في عطلة قصيرة للولايات المتحدة عقب مباراة الأهلي في الجولة العشرين، قبل أن يفاجئ إدارة ناديه أمس بغلق جميع هواتفه، حسب المصادر ذاتها.

يذكر أن الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش كان قد أعلن لائحته الأولية الموسعة للمنتخب الوطني استعدادا للمباراتين اللتين سيخوضهما أمام منتخب إفريقيا الوسطى، برسم الجولتين الثالثة والرابعة عن المجموعة الخامسة من الإقصائيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم (الكاميرون 2021)، والتي كانت خالية من اسم عبد الرزاق حمد الله المتربع على قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 16 هدفا، بفارق هدفين عن مهاجم الهلال بافتيمبي جوميس.