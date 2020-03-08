المغربي الجبلي يتفوق على نجوم الدوري السعودي

أوعنا بلعيد

حصد المغربي يوسف الجبلي، نجم الفيصلي السعودي لكرة القدم، ثمار جهده وتألقه بقميص ناديه منذ بداية الموسم الحالي، والذي انضم إليه قادما من صفوف دي غرافشاب الهولندي خلال الانتقالات الماضية.

وتوج البالغ من العمر 27 سنة بجائزة أفضل لاعب في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين عن شهر فبراير المنصرم، وذلك بعدما سجل 4 أهداف وصنع واحدا بألوان الفيصلي خلال الشهر نفسه.

ويعتبر المهاجم الجبلي من بين نجوم الدوري السعودي الممتاز للموسم الحالي، وذلك عقب العروض الكبيرة التي بصم عليها رفقة ناديه الفيصلي الذي استقدمه مطلع الموسم الحالي من فريق دي غرافشاب الهولندي، حيث تمكن من تسجيل 5 أهداف وصنع 6 في 19 مباراة برسم الدوري فقط.

وأبدى اللاعب سالف الذكر سعادته الكبيرة بالمستويات التي يقدمها حتى الآن، موضحا أنها بفضل الله وتعاون زملائه اللاعبين والبيئة الاحترافية التي وجدها منذ قدومه هذا الموسم لخوض تجربة احترافية جديدة بالسعودية.

وتابع اللاعب في تصريحات صحافية: "مجهودات الفريق ككل هي السبب الرئيسي في تألقي بعد توفيق الله، وهذا ما جعلني أفوز بالجائزة. نطمح بإذن الله إلى تحقيق أهداف هذا الموسم التي رسمتها الإدارة، وأن أواصل تقديم المستويات والثبات. وأشكر إدارة الفيصلي على حرصها على التكريم غير المستغرب من أهل الوفاء..هذا دافع لي لتقديم الأفضل والأجمل".

ولد اللاعب المذكور في أوتريخت الهولندية التي أنجبت نجوما مثل إبراهيم أفلاي وويسلي شنايدر والأسطورة الخالدة ماركو فان باستن، وفي طفولته انضم إلى نادي إلنكويك، أشهر أندية أوتريخت للفئات السنية، وقال حينها: "بما أن إبراهيم أفيلاي حصل على فرصته هنا، لم لا أحظى بها أنا أيضا؟".. إلا أنه انتقل بعدها بعام إلى هيراكليس وبعدها إلى ليندن ودي غرافشاب.

وقاد الجبلي فريقه الفيصلي إلى احتلال المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 31 نقطة بعد مرور 20 جولة، تمكن الفريق خلالها من تحقيق الفوز في تسع مباريات، بينما تعادل في أربع وتكبد مرارة الهزيمة خلال سبعة لقاءات، متمكنا من تسجيل 25 هدفا بينما استقبلت شباكه 22 هدفا.