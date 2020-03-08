أمرابط يواصل تحقيق أرقام متميزة في السعودية

أوعنا بلعيد

يواصل الدولي المغربي نور الدين أمرابط، نجم النصر السعودي لكرة القدم، صناعة الحدث خلال النسخة الحالية من كأس محمد بنسلمان للمحترفين؛ وذلك بفضل عروضه الكبيرة التي مكنته من تحقيق أرقام متميزة منذ بداية الموسم الحالي.

ويعتبر اللاعب السابق لواتفورد الإنجليزي من الدعامات الأساسية ضمن خطط مدربه البرتغالي روي فيتوريا، الذي اعتمد عليه خلال 26 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، تمكن خلالها اللاعب من تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة تسعة لبقية رفاقه بعدما خاض 2306 دقائق.

ويصنف أمرابط من أخطر الأسلحة التكتيكية التي يتوفر عليها الطاقم التقني لنادي النصر، نظرا لمساهمة اللاعب في 75 فرصة منذ بداية الموسم، منها 55 فرصة من لعب مفتوح، و19 فرصة خطيرة صنعها لبقية رفاقه، من أبرزهم مواطنه عبد الرزاق حمد الله، هداف الدوري الموسم الحالي برصيد 16 هدفا.

وقاد أمرابط فريقه إلى احتلال المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 42 نقطة، بفارق 5 نقاط عن المتصدر الهلال، بعد مرور 20 جولة، حقق الأصفر خلالها الفوز في 12 مباراة، بينما تعادل في ست مباريات وتكبد مرارة الهزيمة في مناسبتين.

وبعد تألقه، ونظرا للأرقام التي يحققها، تمكن "المقاتل المغربي" المستدعى للمباراتين اللتين سيخوضهما الأسود أمام منتخب إفريقيا الوسطى، برسم الجولتين الثالثة والرابعة عن المجموعة الخامسة من الإقصائيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا، من الحفاظ على قيمته السوقية المرتفعة في موقع "ترانسفير ماركات" المختص في تقييم أسعار اللاعبين، حيث وقع تقديرها بمبلغ 4.5 ملايين أورو.

ويرتبط البالغ من العمر 32 سنة بعقد مع النصر السعودي يمتد حتى سنة 2021، غير أن إمكانية رحيله نهاية الموسم الحالي واردة، لاسيما في حال تلقيه عرضا مغريا، رغم تصريحه في أكثر من مناسبة بأنه سعيد مع المجموعة ويريد إنهاء عقده مع ناديه الحالي.