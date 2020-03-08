عبدو هروي يصدم الجامعة بطلب اللعب مع هولندا

أوعنا بلعيد

رفض عبدو هروي، نجم سبارتا روتردام الهولندي لكرة القدم، تلبية دعوة الجامعة الملكية المغربية للعبة، للدفاع عن ألوان أسود الأطلس في المقبل من المواعيد، مؤكدا أن حلمه اللعب مع المنتخب الهولندي الأول على غرار مواطنه محمد ايحاتارن، لاعب إيندهوفن.

واعترف اللاعب، الذي يبلغ من العمر 22 سنة والذي يلعب بالقدمين معا، أثناء حديثه لشبكة "FOX Sports" ، بتوصله بدعوة رسمية من جامعة لقجع، قائلا: "تحدثت مع مسؤولين من الجامعة بعدما جاؤوا لرؤيتي عدة مرات؛ لكنني شكرتهم فقط على اهتمامهم بخدماتي".

وأكد لاعب خط وسط سبارتا روتردام أن رغبته تكمن في الدفاع عن ألوان الطواحين الهولندية، "قلت لهم بأنني أريد اللعب مع هولندا، أحلم باللعب لهولندا، هذا البلد قدم لي الكثير.. هنا تعلمت ودرست وترعرعت.. لقد تعلمت الكثير هنا، ولا يوجد قرار صواب أو خطأ في اختيار المنتخب الذي تريد الدفاع عن ألوانه".

وتابع: "لعبت مع الفئات السنية لهولندا، وأشعر بأنني في وطني"، تعقيبا منه بعدما وقع عليه الاختيار من قبل الناخب المغربي وحيد خاليلوزيتش ليكون ضمن القائمة الأولية والمستدعاة لخوض المباراتين اللتين سيخوضهما الأسود أمام منتخب إفريقيا الوسطى، برسم الجولتين الثالثة والرابعة عن المجموعة الخامسة من الإقصائيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا.

ويقدم اللاعب عبدو هروي موسما استثنائيا مع سبارتا روتردام في الدوري الهولندي بعدما خاض برفقته 25 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل أربعة أهداف مع سبع تمريرات حاسمة، كما اختاره الاتحاد الهولندي ضمن التشكيلة المثالية للإيردفيزي عن شهر فبراير المنصرم.