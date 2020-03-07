الأهلي يتأهل للمربع الذهبي على حساب "صن داونز"

هسبريس - د.ب.أ

صعد الأهلي إلى الدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعدما تعادل مع مضيفه ماميلودي صن داونز 1 / 1 اليوم السبت على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" بمدينة بريتوريا الجنوب أفريقية في إياب دور الثمانية.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي على منافسه الجنوب أفريقي 2 / صفر باستاد القاهرة يوم السبت الماضي، وبذلك تأهل الأهلي فائزا بنتيجة إجمالية 3 / 1 .

وافتتح الأهلي التسجيل في الدقيقة 21 بهدف سجله ليبوهانج مابوي لاعب صن داونز الجنوب أفريقي بالخطأ في مرمى فريقه، ثم أدرك الأوروجوياني جاستون سيرينو التعادل لصن داونز في الدقيقة 26 .

ويلتقي الأهلي في الدور قبل النهائي، الفائز في مواجهة دور الثمانية بين النجم الساحلي التونسي والوداد الرياضي المغربي، والتي تحسم عبر مباراة الإياب اليوم في تونس، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الوداد على أرضه 2 / صفر.

وتقدم الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد ثمانية ألقاب، خطوة جديدة نحو استعادة اللقب الغائب عنه منذ عام 2013.

وانتزع الأهلي بطاقة التأهل في جنوب أفريقيا ليثأر بذلك من منافسه صن داونز الذي سبق أن حقق انتصارا تاريخيا 5 / صفر على الأهلي في الدور نفسه من البطولة الأفريقية في الموسم الماضي.

وجاء التعادل في مباراة اليوم ليستمر الغياب الطويل لانتصارات الأهلي في جنوب أفريقيا، حيث لم يحقق الأهلي بذلك أي انتصار في 12 مباراة خاضها خارج ملعبه مع أندية جنوب أفريقيا في مختلف المسابقات القارية والتي بدأت قبل 19 عاما أمام صن داونز، بينما حقق بذلك ستة تعادلات وتلقى ست هزائم.

وخلال اللقاءات الـ11 الماضية، أحرز لاعبو الأهلي خمسة أهداف فقط، كان آخرها بتوقيع نجمه المعتزل محمد أبوتريكة في نهائي نسخة المسابقة عام 2013، بينما منيت شباكه بـ13 هدفا.

وبدأت المباراة بإيقاع لعب سريع وحاول صن داونز فرض سيطرته مبكرا وقدم أول محاولة في الدقيقة الثانية من المباراة حيث سدد ثيمبا زواني كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة الرابعة، أنقذ محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي شباكه من هدف محقق حيث تصدى لكرة مباغتة خطيرة من ريكاردو ناسيمنتو.

حاول الأهلي فرض حضوره في المباراة بشكل أكبر لكن صن داونز أظهر إصرارا على فرض أسلوبه على مجريات اللعب وواصل محاولاته للتقدم المبكر لتجديد أمله في انتزاع بطاقة التأهل.

وهدد الأهلي مرمى صن داونز أكثر من مرة في الدقيقة 14 حيث أرسل علي معلول عرضية خطيرة أمام المرمى كانت بحاجة إلى لمسة كي تسكن الشباك لكن أحدا لم يلحق بها، كما سدد أليو بادجي كرة زاحفة قوية بعدها بثوان لكن الحارس دينيس أونيانجو تصدى لها.

وفي الدقيقة 21، افتتح الأهلي التسجيل عبر النيران الصديقة، حيث سدد علي معلول كرة قوية من ضربة حرة، حاول ليبوهانج مابولي لاعب صن داونز التصدي لها لكنه وجهها بقدمه بالخطأ إلى داخل شباك فريقه، معلنا تقدم الأهلي 1 / صفر.

وكاد الأهلي أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 25 عن طريق عمرو السولية الذي سدد كرة مباغتة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن الحارس تصدى لها ببراعة.

وأدرك صن داونز التعادل في الدقيقة 26، حيث أرسل ناسيمنتو طولية إلى داخل منطقة الجزاء، وسدد زواني كرة تصدى لها الشناوي ثم ارتدت إلى سيرينو الذي تابعها بتسديدة أخرى إلى داخل الشباك معلنا تعادل صن داونز 1 / 1 .

وأنقذ الشناوي شباك الأهلي مجددا في الدقيقة 32، حيث أرسل هلومفو كيكانا عرضية أمام المرمى إلى سيبوسيسو فيلاكازي الذي سدد دون تردد لكن الشناوي تصدى للكرة ببراعة.

بعدها واصل صن داونز ضغطه الهجومي بحثا عن التقدم قبل نهاية الشوط الأول لكن الأهلي كثف تركيزه بشكل كبير إلى الجانب الدفاعي وبالفعل نجح في تقليص الخطورة على مرمى الشناوي.

وصاعت فرصة ثمينة على الأهلي في الدقيقة 44، حيث انطلق عمر السولية وتوغل إلى منطقة الجزاء ثم مرر عرضية إلى أليو بادجي، لكن الأخير لم يتعامل مع الكرة بالشكل المطلوب وأطاح بها الدفاع، ولم تشهد الثواني المتبقية من الشوط الأول عن جديد لينتهي بالتعادل 1 / 1 .

وبعد ثلاث دقائق فقط من بداية الشوط الثاني، سقط جيرالدو مصابا وخرج لتلقي العلاج ثم واصل اللعب.

وأتيحت فرصة خطيرة أمام صن داونز في الدقيقة 52 حيث تلقى مابوي كرة عرضية وهيأ نفسه ببراعة ثم سدد كرة قوة لكنها مرت فوق العارضة مباشرة.

واشتكى جيرالدو من ألام الإصابة ولم يستطع مواصلة اللعب ليخرج ويدفع المدير الفني رينيه فايلر باللاعب حسين الشحات بدلا منه.

وكاد محمود متولي أن يضيف الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 64 لكن الحارس تصدى للكرة بثبات.

وأجرى فايلر التبديل الثاني في صفوف الأهلي في الدقيقة 68 حيث أشرك محمد هاني بدلا من محمود متولي، ثم أجرى التبديل الثالث في الدقيقة 70 بإشراك أيمن أشرف بدلا من أليو بادجي.

وحاول صن داونز الحفاظ على اتزانه وتمسك بأمل التقدم لكنه اصطدم بالحذر الدفاعي من جانب الأهلي الذي بدا قانعا بإنهاء المباراة بنتيجة التعادل وعدم المخاطرة من خلال الاندفاع الهجومي.

وسقط علي معلول مصابا في الدقيقة 77 وخرج من الملعب محمولا على النقالة الطبية، لكنه تلقى العلاج وواصل اللعب.

وقدم كل من الفريقين أكثر من محاولة هجومية جادة في الدقائق المتبقية لكن كل المحاولات باءت بالفشل لتنتهي المباراة بالتعادل 1 / 1 ويتأهل الأهلي إلى المربع الذهبي فائزا بنتيجة إجمالية 3 / 1 .